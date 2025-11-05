SOLNA. Graham Potter bjöd på en megaskräll i sin första landslagstrupp.

Malmö FF:s Taha Ali, 27, är nämligen uttagen.

– Jag tror att han kan bidra med någonting annat i gruppen, säger förbundskaptenen.

Den nya svenska förbundskaptenen Graham Potter, 50, presenterade under onsdagen sin första landslagstrupp som ”Blågult”-boss. Då var det många som fick gnugga sig i ögonen rejält.

En riktig superskräll i truppen var Malmö FF-spelaren Taha Ali. 27-åringen har tidigare gjort en landskamp för Sverige i en vänskapsmatch i januari 2024, men nu ska yttern representera Sverige i VM-kvalet.

– Han är riktigt bra fotbollsspelare och en bra människa. Jag pratade med honom och jag ser fram emot att jobba med honom. Han är otroligt skicklig individuellt och en mot en. Jag tror att han kan bidra med någonting annat i gruppen, säger Graham Potter.

”En fin fotbollshistoria”

En annan överraskning var Gais-stjärnan Gustav Lundgren, 30. Då berättar Potter att han har försökt nå ”Blågult”-debutanten, utan att lyckas.

– Jag har försökt men det ringde ut. Förhoppningsvis var han på träning, säger förbundskaptenen.

Lundgren har aldrig tidigare gjort en landskamp för det svenska herrlandslaget. Han har bara gjort två säsonger i allsvenskan.

– Det är en fin fotbollshistoria. Han är ett bra exempel på att aldrig ge upp. Man måste tro på det och fortsätta, säger Potter.

Sverige ställs mot Schweiz på bortaplan den 15 november och Slovenien hemma den 18 november.