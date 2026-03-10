Beskedet: Blåvitt röstade ja till ökad transparens vid spelaraffärer

Flera klubbars medlemmar har röstat ja till ökad transparens gällande spelaraffärer.

Det har nu även IFK Göteborg gjort.

Detta rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Frågan om ökad transparens och frågan om var pengarna hamnar vi spelartransfers har varit omdiskuterad och lyft på flera av våra svenska klubbars årsmöten denna vår.

Klubbar som AIK, Malmö FF, Hammarby IF och Gais har redan röstat ja till sin medlemmars förslag i frågan och nu gör IFK Göteborg detsamma.

Expressen rapporterar att klubbens medlemmar denna tisdag röstat för motionen om att öka insynen i klubbarnas spelaraffärer.

– Regelverket har inte hängt med, säger Adrian Pihl som lämnade in motionen till tidningen.