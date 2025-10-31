BORÅS. Johan Larsson, 35, gör sin sista hemmamatch för Elfsborg.

Då kommer den bänkade veteranen att få speltid mot AIK.

– Johan kommer att spela, hundra procent, bekräftar Oscar Hiljemark för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter drygt 350 matcher för klubben är en stor Elfsborgskarriär på väg att ta slut. Det var inför säsongsstarten i våras som den 35-åriga stöttepelaren och lagkaptenen Johan Larsson meddelade att 2025 blir hans sista år som fotbollsspelare.

Med två matcher kvar av allsvenskan 2025 blir söndagens match mot AIK Larssons sista hemma på Borås arena. Då kommer veteranen att tackas av och hyllas av hemmapubliken.

– För Johan kommer det att bli väldigt emotionellt. Jag kommer själv ihåg den sista matchen man gjorde… känslorna som kommer upp där och då, framför allt när klockan börjar ticka upp på slutet, med allt vad det innebär kommer det säkert att vara emotionellt, säger managern Oscar Hiljemark.

”Hoppas på en värdig avslutning”

Johan Larsson var med och vann SM-guld med Elfsborg säsongen 2012. Några år senare lämnade han Borås för spel i danska Bröndby och Guingamp i Frankrike, innan han återvände till Elfsborg 2020.

– Vi alla ser fram emot det. Vi hoppas kunna avsluta på ett sätt som är väldigt positivt och bra, och som känns på något sätt som en värdigt avslutning på Borås arena för Johan. Där står vi samlade och det hoppas jag att vi tillsammans kan åstadkomma, säger Hiljemark.

Per Frick, Johan Larsson och Rasmus Wikström. Foto: Bildbyrån

Sedan den 33-åriga managerns intåg efter Jimmy Thelin under fjolåret har den tidigare givna startspelaren Johan Larsson fått nöja sig med en plats på bänken. I år har ytterbacken framför allt fått agera inhoppare och har bara fått förtroende från start i fyra matcher i allsvenskan.

Kommer han att få speltid på söndag?

– Ja, hundra procent. Sedan får vi se om det blir från start eller inte, det beror på situationen och de taktiska detaljerna. Men Johan kommer att spela, hundra procent, slår Oscar Hiljemark fast.

Johan Larsson har totalt sett gjort 359 matcher för Elfsborg över två sejourer i klubben, varav 288 i allsvenskan. Han är den nuvarande aktiva spelaren som har gjort flest matcher i allsvenskan efter Christoffer Nyman, Simon Thern och Oscar Jansson.

Matchen mellan Elfsborg och AIK startar klockan 14:00 på Borås arena på söndag.