Beskedet: Pekings stjärntrio missar matchen mot Gais

IFK Norrköping gästar Gais under lördagen.

Då missar Christoffer Nyman, David Moberg Karlsson och Arnor Traustason.

Det meddelar klubben.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställs IFK Norrköping mot Gais i allsvenskan. Inför matchen bekräftar Peking flera avbräck i truppen. Lagets stjärna Christoffer Nyman tvingades lämna planen med lindat lår i matchen mot BK Häcken.

Inför matchen har Peking förvarnat att både David Moberg Karlsson och Christoffer Nyman inte räknas kunna spela matchen. Nu står det klart att de inte tagits ut i matchtruppen.

Även Arnor Traustason missar lördagens drabbning på grund av avstängning.

Matchen startar 17.30 och enligt Gais officiella medier väntas avsparken stå fast trots att stormen Amy har dragit in över Sverige och redan drabbat en fotbollsmatch.



