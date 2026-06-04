Uppgifter: Sporting köper loss Silas Andersen i jätteaffär

Silas Andersens dagar i BK Häcken är räknade.

Detta då Sporting köper loss dansken, enligt Tipsbladet, i en ”jätteaffär”.

Foto: Bildbyrån

Silas Andersens vara eller icke vara i BK Häcken har varit uppe på tapeten under den senaste tiden.

Detta då hans succé i allsvenskan har renderat i ett stort intresse från utländska klubbar.

En av dessa är Sporting Lissabon som, enligt Tipsbladet, sades ha lagt ett bud på omkring sju miljoner euro – eller 76 miljoner kronor – för någon vecka sedan. Då sades en överenskommelse vara nära kring ett avtal som sträcker sig fram till 2031.

Nu har Sporting och Göteborgsklubben nått en överenskommelse, enligt samma källa.

De skriver att övergången bara är några dagar från att bli klar och att det blir en av sommarens största danska övergångar. Tipsbladet beskriver även transfern som en jätteaffär och Andersen uppges resa till Portugal under fredagen för att genomgå en läkarundersökning dagen efter.

Vad gäller övergångssumma sägs priset landa på 7,5 miljoner euro, eller 82 miljoner kronor, med omkring 27 miljoner kronor i eventuella bonusar. Kontraktet kommer att skrivas på fem år, som tidigare angett.