TV: Det talar för uppsving i MFF: ”Skojar man inte bort”

Malmö FF tog en viktig seger mot Halmstads BK innan uppehållet.

Den stora matchhjälten blev Erik Botheim.

– Mot HBK såg han ut som den gamla Erik Botheim, säger FotbollDirekts Fredrik de Ron.

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Foto: Bildbyrån/ FotbollDirekt

Malmö FF har haft en tuff vår i allsvenskan. Nyligen sparkade man huvudtränaren Miguel Angel Ramirez efter förlust i fyra raka matcher. Innan uppehållet ställdes MFF mot Halmstads BK och Skånelaget tog en viktig seger.

När matchen stod och vägde vid 2–2 klev MFF-forwarden Erik Botheim fram och levererade ett hattrick inom loppet av åtta minuter.

I det senaste avsnittet av Allsvenskan Direkt lyfter FotbollDirekts redaktör Fredrik de Ron fram norrmannen som en avgörande spelare för MFF.

– Erik Botheim har precis som Malmö haft en väldigt svag start på säsongen. Han har inte sett ut som den Erik Botheim vi lärde känna för två år sedan. Han missade stora delar av fjolåret med skada, men mot HBK såg han ut som den gamla Erik Botheim. Hattrick på åtta minuter – det skojar man inte bort. När det står och väger kliver han fram och räddar Malmö ur en riktig knepig sits, säger Fredrik de Ron i Allsvenskan Direkt.

”Positiva vindar i Malmö”

Matchen slutade 5–2 till MFF men HBK lyckades sätta press med dubbla ledningsmål.

– Det var inte så att Ramirez-out såg ut att vara lösningen på alla Malmös problem, säger FD:s Mattias Eckerman.

Samtidigt tror studion att den nye sportchefen Philip Berglund och en ny huvudtränare kan leda till att MFF vänder på den negativa trenden i höst.

– Positiva vindar som kanske blåser i Malmö med Berglund in på sportchefsposten. Lite optimism kan man se trots att man harvar på en niondeplats i tabellen.

De Ron förklarar:

– Man brukar kunna se ett litet uppsving. Det återstår att se om Malmö får ett sådant när de anställer sin permanenta tränare. Mycket tyder på att vi kanske får se någon typ av uppsving.

Efter tio matcher har Malmö FF tagit 13 poäng och ligger nia i tabellen.

– Det är svårt att se att det ska bli sämre, avslutar Eckerman.