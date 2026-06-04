Officiellt: Han tar över Bayer Leverkusen

Danske Kasper Hjulmand har lämnat Bayer Leverkusen.

Nu har man gjort klart med hans ersättare.

Detta i form av Carles Martínez.

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Bayer Leverkusen har varit på jakt efter en ny tränare efter att man bestämt sig för att tacka danske Kasper Hjulmand för sin tid.

Under denna uppges man dock ha nåtts av två stycken nej, från Andoni Iraola och Oliver Glanser.

Nu har man dock funnit ersättaren, och en tränare till nästa säsong. Det handlar om Carles Martínez Novell som nu har skrivit på som manager för Bundesliga-klubben. Där kommer han att arbeta i två år, meddelar Leverkusen.

Martínez kommer senast från jobbet som huvudtränare i Toulouse där han tillbringade tre år.