Beslutet som chockade: ”Ljuger om jag påstod att det varit lätt”

AIK och Malmö FF. Jonathan Ederström var högaktuell för båda – men valde att backa.

Sirius-chefen ger sin syn på ett beslut som inte ser lättsmält ut.

– Jag skulle ljuga om jag påstod att det har varit lätt, medger han för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I flera år har Jonathan Ederström gjort sig ett allt mer ansett namn i Sirius. Denna vinter framstår han så som fotbolls-Sveriges kanske mest jagade ledare.

AIK har försökt, likaså Malmö FF – och danska Bröndby. De båda sistnämnda alternativen var något som FD och vår danska systersajt Tipsbladet avslöjade en bit in i december.

Sirius 34-årige sportchef valde emellertid efter veckor av överväganden att backa och stanna i Sirius.

Kort innan hade klubbdirektör Martin Malmberg uttalat sig om att räknade med att Ederström skulle nobba allt – detta för både FD och UNT.

Men så lätt har det inte varit.

”Smickrande”

Jonathan Ederström hymlar inte med att han hamnade i en situation som han aldrig upplevt – varken i ren uppmärksamhet eller mentalt.

– Det är såklart smickrande, men nu är det fullt fokus på Sirius, säger han till FotbollDirekt och funderar på ett större vis kring så stora möjligheter han har hoppat av.

– Alltså den här typen av processer är ju väldigt vanliga och en naturlig del av vår bransch, men för mig personligen har omfattningen av det varit något nytt. Så jag skulle ljuga om jag sa att det har känts lätt men jag har lärt mig av det och i slutändan kändes det här helt rätt. Jag trivs väldigt bra i Sirius.

Frågan är nu vad som ligger framför och väntar? Sirius uppträdde ju i vissa matcher som en toppklubb.

Hur ser du på kommande säsong efter ett så bitvis lovande år som har gått?

– Att vi lärde oss mycket av 2025 och ska se till att ta tillvara på det nu när vi startar upp 2026. Vi vill fortsätta utvecklas, både individuellt och kollektivt och jag tycker att vi har mycket på plats redan nu, både i form av stab och spelartrupp. Jag ser fram emot att starta upp.