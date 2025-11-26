Ederström har träffat Malmö FF  

Jonathan Ederström kan vara på väg bort från Sirius – och AIK har uppgetts som ett huvudspår.

Ikväll skriver FotbollDirekts systersajt Tipsbladet om att intresse även finns från både Bröndby och Malmö FF.

Enligt FD:s källor har Ederström även träffat MFF.

Foto: Bildbyrån

IK Sirius kan gå ett mycket svårt tapp till mötes.

A-lagschefen Jonathan Ederström har tidigare uppgetts vara högaktuell för AIK (Expressen) då Fredrik Wisur Hansen kommer att lämna klubben.

Men inte nog med det. Ikväll står det klart att trycket kring Ederström är avsevärt större än vad som har varit känt.

Detta enligt FD:s danska systersajt Tipsbladet som har uppgifter om att så väl Bröndby som Malmö FF visar intresse för den framgångsrike Sirius-ledaren. Vad gäller den danska klubben ska det vara för rollen som Head of Recruitment. I de Himmelsblå handlar det om rollen som sportchef.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har Ederström träffat både Malmö och den danska storklubben. Enligt uppgifterna har Ederström ännu inte bestämt sig för vilken väg han ska gå. Ta någon av dessa tre namngivna klubbar – eller stanna i Sirius?

Jonathan Ederström har varit verksam i IK Sirius sedan 2021 då han lämnade Örebro-klubben Karlslunds IF.

FotbollDirekt har sökt Jonathan Ederström, utan resultat.