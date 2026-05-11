Bjerkebo tvåmålskytt – Sirius gör ett ryck i tabellen

Sirius har gått som tåget i allsvenskan denna säsong.

Efter segern mot Örgyte kunde Uppsala-laget göra ett ryck i tabellen.

Sirius tar emot Örgyte under måndagskvällen.

Då blev Sirius-tränaren Andreas Engelmark tvingad att göra en förändring i elvan efter att Henrik Rönnlöf Castegren är avstängd två matcher. In kommer istället Viktor Ekström.

Örgryte får klara sig utan skaddade Noah Christofferson och gör tre ändringar i elvan. Sebastian Lagerlund, Charlie Vindehall och William Svensson ersätter Michael Parker, Anton Andreasson och William Hofvander.

Hemmalaget kunde snabbt koppla grepp om matchbilden. Melker Heier fick till matchens första avslut på mål men Örgryte-keepern Hampus Gustafsson räddade avslutet.

Det tog 38 minuter av kämpande innan Isak Bjerkebo kunde ge Sirius ledningen.

– Givetvis, de leder serien och är ett skickligt lag med fantastiska spelare. Vi kan inte vara lika naiva som vi var borta mot Hammarby så vi ligger kompakt, säger Sana i TV4.

När bortalaget tryckte på framåt öppnades luckor i Göteborgslagets försvar och det skulle Sirius utnyttja efter 72 minuter spel. Inbytte Joakim Persson löpte sig loss längs högerkanten och serverade Bjerkebo som stänkte in sitt andra för kvällen och åttonde i allsvenskan i år.

– Vi gör det otroligt bra. Vi har kontroll över hela matchen, säger Isak Bjerkebo på TV4:s sändning.

Startelvor:

Sirius: Celic – Ekström, Soumah, Anker, Krusnell – Svensson, Heier, Lindberg – Jönsson, Ure, Bjerkebo

Örgryte: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Lagerlund – Paulson, Laturnus, Parker-Price, Vindehall, Svensson – Tibbling Ugwo, Sana