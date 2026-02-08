Blåvitts besked: Bishesari blir borta i veckor
Elis Bishesari lämnade IFK Göteborgs träningsläger med en skada.
Nu meddelar ”Blåvitt” att målvakten blir borta i upp till tre veckor.
Det var i onsdags som IFK Göteborg meddelade att målvakten Elis Bishesari, 20, hade lämnat klubbens träningsläger till följd av en skada.
I går, lördag, kunde FotbollDirekt berätta att det handlade om en lindrigare handskada, i form av en fraktur i ett finger, som skulle hålla burväktaren borta i några veckor.
Nu meddelar ”Blåvitt” att så är fallet, och att 20-åringen blir borta i omkring tre veckor.
– Nu är bedömningen klar och för Elis del innebär det cirka tre veckors frånvaro från fotbollsutövande, säger fysioterapeut Fredrik Larsson i ett uttalande.
Således ser Bishesari ut att missa minst en tävlingsmatch, mot Östersunds FK i Svenska cupen. Han kan däremot tänkas vara aktuell för spel mot Trelleborgs FF den första mars.
Elis Bishesari spelade 23 allsvenska matcher under fjolårssäsongen i vilka han höll nollan vid elva tillfällen.
