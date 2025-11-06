Bomben: Här tränar Emil Forsberg med Gais
GÖTEBORG. Gais har fått finbesök.
Den tidigare landslagsspelaren Emil Forsberg är i träning med succélaget.
– Det stämmer, säger Szofia Jakobsson, kommunikationschef i Gais, till FotbollDirekt.
På Gais torsdagsträning på Valhalla IP i Göteborg fick spelartruppen förstärkning. Den rutinerade mittfältaren Emil Forsberg, 34, var nämligen på besök och tränade med den allsvenska tabelltrean.
Den tidigare landslagsmannen håller till vardags till i USA, i MLS-klubben New York Red Bulls. Den amerikanska säsongen är dock slut och Forsberg befann sig på Valhalla för att hålla igång.
– Det stämmer, säger Gais kommunikationschef, Szofia Jakobsson, till FotbollDirekt.
– Det är inte mer än att Emil är i Göteborg och behöver hålla ihåg. Vi fick frågan om han kunde få träna med Gais, och vi kände att det skulle fungera, fortsätter hon.
Emil Forsberg har familj i Göteborg.
Hur länge kommer han att träna med er?
– Jag vet faktiskt inte exakt hur lång tid det rör sig om, säger Jakobsson.
Emil Forsberg nobbades i den nya förbundskaptenen Graham Potters första landslagstrupp i går, onsdag. Han har tidigare gjort 90 landskamper för det svenska herrlandslaget.
I Sverige har 34-åringen representerat Gif Sundsvall och Malmö FF.
