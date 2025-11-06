Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Bomben: Här tränar Emil Forsberg med Gais

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Author image
Sebastian Ahokas
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

GÖTEBORG. Gais har fått finbesök.
Den tidigare landslagsspelaren Emil Forsberg är i träning med succélaget.
– Det stämmer, säger Szofia Jakobsson, kommunikationschef i Gais, till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

Gais torsdagsträning på Valhalla IP i Göteborg fick spelartruppen förstärkning. Den rutinerade mittfältaren Emil Forsberg, 34, var nämligen på besök och tränade med den allsvenska tabelltrean.

Den tidigare landslagsmannen håller till vardags till i USA, i MLS-klubben New York Red Bulls. Den amerikanska säsongen är dock slut och Forsberg befann sig på Valhalla för att hålla igång.

– Det stämmer, säger Gais kommunikationschef, Szofia Jakobsson, till FotbollDirekt.
– Det är inte mer än att Emil är i Göteborg och behöver hålla ihåg. Vi fick frågan om han kunde få träna med Gais, och vi kände att det skulle fungera, fortsätter hon.

Emil Forsberg har familj i Göteborg.

Hur länge kommer han att träna med er?
– Jag vet faktiskt inte exakt hur lång tid det rör sig om, säger Jakobsson.

Foto: Sebastian Ahokas
Foto: Sebastian Ahokas

Emil Forsberg nobbades i den nya förbundskaptenen Graham Potters första landslagstrupp i går, onsdag. Han har tidigare gjort 90 landskamper för det svenska herrlandslaget.

I Sverige har 34-åringen representerat Gif Sundsvall och Malmö FF.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt