GÖTEBORG. Gais har fått finbesök.

Den tidigare landslagsspelaren Emil Forsberg är i träning med succélaget.

– Det stämmer, säger Szofia Jakobsson, kommunikationschef i Gais, till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

På Gais torsdagsträning på Valhalla IP i Göteborg fick spelartruppen förstärkning. Den rutinerade mittfältaren Emil Forsberg, 34, var nämligen på besök och tränade med den allsvenska tabelltrean.

Den tidigare landslagsmannen håller till vardags till i USA, i MLS-klubben New York Red Bulls. Den amerikanska säsongen är dock slut och Forsberg befann sig på Valhalla för att hålla igång.

– Det stämmer, säger Gais kommunikationschef, Szofia Jakobsson, till FotbollDirekt.

– Det är inte mer än att Emil är i Göteborg och behöver hålla ihåg. Vi fick frågan om han kunde få träna med Gais, och vi kände att det skulle fungera, fortsätter hon.

Emil Forsberg har familj i Göteborg.

Hur länge kommer han att träna med er?

– Jag vet faktiskt inte exakt hur lång tid det rör sig om, säger Jakobsson.

Foto: Sebastian Ahokas

Foto: Sebastian Ahokas

Emil Forsberg nobbades i den nya förbundskaptenen Graham Potters första landslagstrupp i går, onsdag. Han har tidigare gjort 90 landskamper för det svenska herrlandslaget.

I Sverige har 34-åringen representerat Gif Sundsvall och Malmö FF.