Superskrällar (!) i Graham Potters första landslagstrupp

SOLNA. Graham Potter samlar landslaget för första gången.

Här är den nya förbundskaptenens första landslagstrupp.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslagets kval till VM 2026 har varit ett stort fiasko, och tidigare i höstas blev förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson historisk med att få sparken av Svenska fotbollförbundet.

Sedan dess har ”JDT” blivit till den tidigare Premier League– och Östersunds FK-tränaren Graham Potter, 50. I dag, onsdag, höll den nya förbundskaptenen en pressträff där han presenterade sin allra fösta landslagstrupp till VM-kvalmatcherna borta mot Schweiz och hemma mot Slovenien senare i november.

Då bjöd Potter på några ordentliga skrällar. Bland annat är Malmö FF:s Taha Ali med i truppen, tillsammans med Gustav Lundgren från Gais och Besfort Zeneli i Elfsborg.

Om superskrällen Taha Ali, till vardags i Malmö FF, säger Potter:

– Han är riktigt bra fotbollsspelare och en bra människa. Jag pratade med honom och jag ser fram emot att jobba med honom. Han är otroligt skicklig individuellt och en mot en. Jag tror att han kan bidra med någonting annat i gruppen.

En spelare som inte togs ut i truppen är AIK Anton Salétros, som tidigare var given i Jon Dahl Tomassons landslag.

– Han är också en bra fotbollsspelare och en bra människa. Jag har full respekt för Anton men för den här samlingen tycker jag att det var olika typer av spelare. Det är inget lätt beslut men för den här samlingen har jag tagit ut lite olika typer.

Sverige ställs mot Schweiz på bortaplan den 15 november och Slovenien hemma den 18 november.

Landslagstruppen:

Viktor Johansson

Kristoffer Nordfeldt

Noel Törnqvist

Jacob Widell Zetterström

Gabriel Gudmundsson

Isak Hien

Emil Holm

Gustaf Lagerbielke

Victor Nilsson Lindelöf

Ken Sema

Carl Starfelt

Daniel Svensson

Taha Ali

Yasin Ayari

Rooney Barghji

Lucas Bergvall

Alexander Bernhardsson

Anthony Elanga

Alexander Isak

Jesper Karlström

Hugo Larsson

Isac Lidberg

Gustav Lundgren

Benjamin Nygren

Mattias Svanberg

Besfort Zeneli

✔️ Mer inom kort!