Årets FD-elva är här.

FortbollDirekts Fredrik de Ron och Mattias Eckerman diskuterar säsongens bästa spelare.

✔️ Hyllningen till trotjänaren: ”Han gör sin bästa säsong”.

✔️ Överraskningarna på mittfältet: ”Väldigt förvånad”.

✔️ Succécomebacken: ”Jag är väldigt nöjd”.

Allsvenskan 2025 är över och det har blivit dags att summera årets absolut bästa spelare.

Efter varje omgång av allsvenskan har FotbollDirekt tagit ut de elva bästa spelarna på varje position. Nu står det klart vilka spelare som har blivit uttagna flest gånger under året och FotbollDirekt kan därmed presentera årets FD-elva.

I studion diskuterar Fredrik de Ron och Mattias Eckerman samtliga spelare som har fått en plats i årets elva. I det andra avsnittet avhandlas mittfältare – och då blir det flera rejäla överraskningar. Dessutom ringer de upp IFK Göteborgs succéspelare Tobias Heintz och Hammarby-legendaren Nahir Besara.

