Årets FD-elva är här.

FortbollDirekts Fredrik de Ron och Mattias Eckerman diskuterar säsongens bästa spelare.

✔️ Chocken: ”Mycket oväntat”

✔️ IFK Göteborg-talangen tar plats: ”Riktig doldis”

✔️ Tom Petterssons pik: ”Ska ta min egen plats med en nypa salt”

Allsvenskan 2025 är över och det har blivit dags att summera årets absolut bästa spelare.

Efter varje omgång av allsvenskan har FotbollDirekt tagit ut de elva bästa spelarna på varje position. Nu står det klart vilka spelare som har blivit uttagna flest gånger under året och FotbollDirekt kan därmed presentera årets FD-elva.

I studion diskuterar Fredrik de Ron och Mattias Eckerman samtliga spelare som har fått en plats i årets elva. I det första avsnittet avhandlas målvakt och försvarare – och då bjuds det på en riktig överraskning i målet. Dessutom ringer de ned till den spelare som har blivit uttagen allra flest gånger under året.