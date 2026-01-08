Bosse Andersson: Därför skiljer sig Olunga-affären från Priske

STOCKHOLM. För nio år sedan väntade Bosse Andersson på rätt bud på sin stekheta anfallare Michael Olunga.

Kenyanen såldes under vintern till Kina för rekordpengar.

Nu är sportchefen i ett liknande läge med allsvenska skyttekungen August Priske… eller?

– Med Olunga var det ganska klart vilken marknad det var som gällde, med August är det annorlunda men jag är ganska övertygad om att vi kommer få förfrågningar på honom under slutet av det här transferfönstret, säger Andersson till FD.

Foto: Bildbyrån

Han gjorde inte ett enda mål i Djurgården fram till 8 augusti 2016.

Därefter exploderade Michael Olunga och smackade totalt in tolv fullträffar fram till säsongsslutet.

Succén gjorde kenyanen stekhet på marknaden och under vinterfönstret såldes han till kinesiska Guizhou i en på den tiden ny rekordaffär för Djurgården.

Olunga inledde försäsongen med Djurgården men egentligen visste alla vad som skulle hända. Anfallaren skulle säljas.

Nu, nio år senare, befinner sig sportchef Bosse Andersson i ett liknande läge med August Priske. Dansken som under första halvan av allsvenskan i fjol var iskall exploderade efter sommaruppehållet och när serien väl var över hade Priske vunnit skytteligan med sina 18 fullträffar.

Så sent som under måndagen rapporterades turkiska bjässen Besiktas visa intresse för Djurgårdens succéman och Bosse Andersson medger att det är hett på många håll kring 21-åringen.