Bosses första ord till Ståhl: ”Håll dig fucking skadefri”

Adam Ståhl minns tydligt sitt första riktiga samtal med Bosse Andersson.

Sportchefen ringde från hans systers telefon, med ett ultimatum.

– Jag tänkte bara va i helvete, berättar Adam Ståhl för FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

– Vänta jag ska bara lägga in en snus först.

Adam Ståhl befinner sig på Kaknäs när FotbollDirekt når honom. Dagen innan var pressuppbådet enormt på Djurgårdens träningsanläggning, då Bosse Andersson officiellt meddelade sin sorti från klubben.

I dag är det desto lugnare, men också sorgset.

– Man känner här ute att det är en tuff dag. Vi har alla en relation med Bosse och vi är ju här tack vare honom, menar Adam Ståhl.

Adam Ståhl minns mycket väl första gången han stötte på Bosse Andersson. Det var 2019, när ytterbacken fortfarande spelade i Sirius.

Uppsalalaget spelade en träningsmatch mot Djurgården under sommaren. Ståhl hade då ingen vidare koll på motståndarnas exentriska sportchef. Efter matchen blev han varse.

– Då kom den jävla idioten fram och skämtade med Elias Andersson och Stefano Vecchia. Jag stod bara vid sidan om. Då kände jag bara att den här killen är en jävla karaktär och det var ingenting jag hade sett i den här branschen tidigare.

– Och Adam Ståhl är svag för karaktärer som gör sin egna grej, meddelar ytterbacken.

Det skulle inte dröja länge innan Bosses och Ståhls vägar korsades igen. Säsongen efter var Sirius i Göteborg. Kvällen innan matchen var Ståhl och ett gäng lagkamrater ute på stan.

– Då får jag ett FaceTime-samtal från syrran och när jag svarar så ser jag Bosses ansikte, säger Ståhl med skratt.

– Jag tänkte bara va i helvete. Jag var ju med Siriusgrabbarna så jag var tvungen att gå lite åt sidan. Jag visste inte var det här snacket skulle gå.

Bosse hade mycket riktigt en agenda med det oväntade samtalet.

– Han bara skrattade och sa ”vill du komma till Djurgården eller?”. ”Då får du se till och hålla dig fucking skadefri. Sen några år senare höll sig Ståhl skadefri och då ringde Bosse igen”, återger ytterbacken.

Sommaren 2024 skrev Adam Ståhl på för Djurgården. Sedan dess har det blivit 58 tävlingsmatcher och idag är han klubbens lagkapten.