JUST NU: Bosse Andersson lämnar Djurgården – efter 20 år

STOCKHOLM. Bosse Andersson har verkat i Djurgården i totalt 22 år.

Nu har han bestämt sig för att sluta.

– Det har varit en fantastik resa att vara med om, säger Dif-ikonen på en presskonferens under onsdagen.

Han har arbetat för klubben i över 20 år och är en av de största ikonerna i Djurgården under modern tid.

Förra veckan gjorde dock uppgifter från Expressen gällande att Bosse Andersson var nära att lämna sin roll som sportchef i Blåränderna.

I dag, onsdag, kallade Djurgården till presskonferens på träningsanläggningen Kaknäs IP – där ”Super Bo” och ordförande Erik Gozzi närvarande.

Där berättade Bosse Andersson att han har beslutat sig för att lämna in passerkortet och tacka för sig.

– Det har varit en fantastisk resa att vara med om, säger Bosse Andersson under presskonferensen och fortsätter:

– Jag är tacksam att jag fått vara sportchef i den finaste av alla klubbar. Nu kanske jag inte längre är rätt man för det.

Vad ska Andersson göra nu? Det vet han inte själv.

– Jag börjar få gråa hår, få påsar under ögonen. Klart det här är ett påfrestande jobb. Jag vet inte vad jag kommer göra framöver. De har höjt pensionsåldern till 68, men jag tror inte det ska vara något problem. Nu kommer min prime.

Ordförande Erik Gozzi berättar dock att Andersson under en tid kommer agera rådgivare till honom.

– Bosse kommer inte längre jobba operativt för oss, men som en rådgivare till mig för att säkerställa att vi inte tappar något av det fina som han gjort för klubben, säger Gozzi på presskonferensen.

Totalt sett har Bosse Andersson varit verksam i klubben i 22 år. Mellan 1999 och 2008 var han klubbdirektör och sedan 2013 har han haft uppdraget som sportchef i klubben.