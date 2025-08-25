Boudris frågetecken om duellen med Gustafson: ”Vem?”

Gais och Mjällby kampar om tre poäng på Gamla Ullevi.

Detta i en match där Amin Boudri har ställts i en hel del dueller mot Maif:s Viktor Gustafson.

– Är det han mittfältaren vid mig?, frågar sig Boudri i paus.

0-0 i paus och en hel del kamp mellan Gais och Mjällby på Gamla Ullevi.

Efter avblåsningen för halvtid mötte Amin Boudri upp Max reporter Diljen Otlu för att prata om den första akten – och Gais gynnsamma presspel.

– Ja, exakt. Vi har bra presspel, alla är hungriga, vi kör och alla vet vad man ska göra, säger Boudri till Max.

Max: Är det jobbigt att möta Viktor Gustafson?

– Vem? Är det han mittfältaren vid mig?, frågar sig Gais-spelaren och får reda på att det är det.

– Det är en bra kamp, det är en bra kamp.

Viktor Gustafson delar sin bild av kampen med Amin Boudri:

– Han är i bra form så man måste hålla koll på honom, säger han till Max.

