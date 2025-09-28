BP blåst (?) på straff – experten: ”Solklar”

STOCKHOLM. Brommapojkarna ville ha straff mot Mjällby.

Domare Erik Mattsson ville annat.

– Solklar straff, sa Adelisa Grabus i HBK Max-sändningen.

Foto: Bildbyrån

Det var efter en dryg halvtimme av matchen mellan Brommapojkarna och Mjällby AIF på Grimsta i Stockholm som BP spelade in bollen från vänsterkanten. Succéanfallaren Ezekiel Alladoh mötte upp i offensivt straffområde, men stoppades av Tom Pettersson.

Den rutinerade Maif-backen drog i Alladohs tröja och BP-strikern gick till marken. Hemmalaget ropade på straff men Domare Erik Mattsson gav inget gehör.

Mjällby vann matchen med 1-0 efter ett mål från Herman Johansson i den andra halvleken.