Foto: Bildbyrån

BP blåst (?) på straff – experten: "Solklar"

Fredrik de Ron
Webbredaktör
STOCKHOLM. Brommapojkarna ville ha straff mot Mjällby.
Domare Erik Mattsson ville annat.
– Solklar straff, sa Adelisa Grabus i HBK Max-sändningen.

250928 Brommapojkarnas Rasmus Örqvist och Mjällbys Alexander Johansson under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Brommapojkarna och Mjällby den 28 september 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Det var efter en dryg halvtimme av matchen mellan Brommapojkarna och Mjällby AIF på Grimsta i Stockholm som BP spelade in bollen från vänsterkanten. Succéanfallaren Ezekiel Alladoh mötte upp i offensivt straffområde, men stoppades av Tom Pettersson.

Den rutinerade Maif-backen drog i Alladohs tröja och BP-strikern gick till marken. Hemmalaget ropade på straff men Domare Erik Mattsson gav inget gehör.

– Det där är solklar straff, sa Adelisa Grabus i HBO Max-sändningen.

Mjällby vann matchen med 1-0 efter ett mål från Herman Johansson i den andra halvleken.

