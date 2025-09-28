JUST NU: Mjällby jagar SM-guld – matchen är i gång

STOCHKOLM. Serieledarna Mjällby gästar Brommapojkarna under söndagen.

Matchen startar 14.00.

Mjällby ska försöka att rycka ytterligare i toppen av allsvenskan. Under söndagen gästar succéläaget Brommapojkarna på Grimsta IP.

Maif kommer senast från ett kryss mot Öster och toppar serien med åtta poäng ned till andraplacerade Hammarby.

Hemmalaget BP kommer från en bortaseger mot IFK Göteborg. Inför söndagens drabbning ligger de på en nionde plats i tabellen.

När Mjällby presenterade sin elva stod det klart att tränaren Anders Torstensson gör tre förändringar från Öster-matchen. Ludwig Malachowski Thorell, Jacob Bergström och Jeppe Kjær är inte med i elvan. In kommer i stället Viktor Gustafson, Alexander Johansson och Timo Stavitski.

Matchen blir Maif-kaptenen Jesper Gustavssons 300:e match för klubben.

BP tvingas göra ett målvaktsbyte när Davor Blazevic ersätter Leo Cavallius.

Startelvor:

Brommapojkarna:

Blazevic – Timossi Andersson, Hovland, Martinsson Ngouali, Zandén – Irandust, Ackerman, Camara, Örqvist – Arrhov, Alladoh

Mjällby:

Törnqvist – Johansson, Norén, Pettersson – Charles, Gustafson, Gustavsson, Stavitski – Stroud, Johansson, Manneh

