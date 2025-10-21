Mjällby AIF har stått för en bedrift som egentligen inte går att upprepa.

Det tycker den tidigare Maif-tränaren Andreas Brännström, 49.

– Egentligen går det inte att bygga en sådan trupp i Sverige, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Mjällby är svenska mästare för första gången i klubbens historia. Det stod klart under måndagskvällen efter att Blekingelaget bortaslog IFK Göteborg på Gamla ullevi.

– I modern tid är det väl den största bedriften. Det tycker jag, säger Andreas Brännström till FotbollDirekt.

Den 49-årige tränaren basade över Mjällby AIF under säsongen 2022 och slutade på en niondeplats i tabellen, innan “Brännan” lämnade Maif för AIK. Han känner väl till hur saker och ting sköts i Sölvesborgsklubben.

– Det finns en förmåga att fatta strategiska beslut. Om vi pratar om fotbollen så har det gått en trend i Sverige där alla vill vara lite moderna, men Mjällby tar inte beslut för att vara moderna.

Brännström pekar på att Mjällby genomgående har kunnat identifiera problem, åtgärdat dem och inte skapat nya problem på vägen.

– Det lättaste som finns i fotboll är att lägga till något. Det svåraste är att lägga till något utan att tappa något annat, säger han och tillägger:

– Där har Mjällby varit otroligt bra på att ta små, små steg, och aldrig tappa det som tog dem till allsvenskan och som höll dem kvar de första åren. När det har hackat lite i de sista tio matcherna, då kan man vara gamla Mjällby i en halvlek om det behövs. Den har gjort fyra matcher utan spelmål, men lik förbannat har man vunnit fyra av dem. Man har lyckats med det där att addera saker utan att tappa.

”Ett jäkla brett register”

En klassisk jämförelse inom fotbollen är den om en filt. Om du fryser om fötterna drar du ned filten och värmer dem, men då fryser du plötsligt om huvudet i stället.

– I och med att de har tagit strategiska små steg hela tiden har de faktiskt gjort sin filt större. Till slut har man ett jäkla brett register, säger Brännström.

– Först gick man upp i allsvenskan och hängde kvar. Man var jobbiga att möta på bortaplan, man offrade sitt liv för att försvara och man var ganska bra på fasta (situationer, reds. anm.). Sedan behövde man öka sin ekonomi, och då spelade man in ett gäng yngre spelare. Man utökade sin scoutingorganisation, men det satt inte fem scouter där helt plötsligt. Man har haft en klar bild av hur man ska växa, men man har inte fått växtvärk. De är verkligen noga med att varje anställning ska ge effekt. Det är lättare sagt än gjort.

Axel Norén och Tom Pettersson. Foto: Bildbyrån

“Brännan” fortsätter:

– Effekten per krona blir fantastiskt i och med att varje beslut är väldigt väl förankrat.

Hur svårt är det att bedriva en fotbollsklubb på det sättet i dag?

– Det är svårt. Det är många som tycker, det är många som tänker, och det kommer mycket gott ur det också. Men här har man haft en väldigt enad kärna inom klubben som har varit försiktiga, på ett bra sätt. Det ska verkligen kunna motiveras om någon ska anställas eller få en ny tjänst och så vidare.

Unika lagbygget

Ytterligare en faktor till supersuccén 2025 menar Andreas Brännström är ett i stort sett omöjligt lagbygge.

– Egentligen går det inte att bygga en sådan trupp i Sverige. I dag köps spelare på spekulation. Det innebär att en 19-åring, innan han egentligen är en bra allsvensk spelare, så är han såld. Deras yngre spelare är Noel Törqvist och Elliot Stroud, som gör sina tredje allsvenska säsonger och är superspelare. Det händer i princip aldrig. I dagens svenska fotboll är du borta långt innan det.

– Kärnspelarna, Bergström, Gustavsson-arna (Jesper Gustavsson och Viktor Gustafson), och så vidare, de är i sin absoluta prime-ålder. Just nu är de i prime, och de yngre är 23 och är topp-toppspelare i allsvenskan. Det går nästan inte att bygga så. En Stroud försvinner vanligtvis mycket tidigare.

Herman Johansson och Elliot Stroud. Foto: Bildbyrån

Trots en hel drös spelare som lockat till sig internationellt intresse har Mjällby hållit en hård linje i förhandlingarna med utländska klubbar. Sportchefen Hasse Larsson sålde Nicklas Röjkjaer och Jakob Kiilerich i somras, men sedan var det stopp. Kraven sedan dess har varit att om Mjällby AIF ska sälja en spelare så är det på villkoret att han lånas ut och avslutar säsongen i Maif, likt målvakten Noel Törqvists stundande övergång till Serie A-klubben Como i vinter.

– De har på något sätt lyckats hålla kvar dem, och ändå sälja dem senare. Men först har de blivit topp-allsvenska spelare. Så ser det inte ut i dag egentligen, säger Brännström och fortsätter:

– För tre år sedan hade de inte kunnat säga nej till de buden. Men de har gjort så bra saker de senaste åren att de har råd att säga nej. Hasse (Larsson) är en jävel på att förhandla. Han lyckades hålla kvar Noel Törqvist. Pratade med en Serie A-klubb och sa: “Ja, ni ska få honom men han kommer inte förrän i vinter”. De har gjort ett otroligt jobb där också.

När du var i klubben för tre år sedan, kunde du på något sätt ana att det här var på gång?

– Såklart inte SM-guld och poängrekord, men vi kände att saker var på gång. Vi hade värde i truppen och visste att det skulle bli försäljningar, vi bytte lite spelstil som ibland bet tillbaka. Vi mötte Hammarby och de kontrade mot oss, det var helt galet då. Vi behövde lära oss att om vi skulle bli ett topplag kommer andra lag att anpassa sig mot Mjällby. Det hade inte hänt förut. Det kände vi av under den hösten.

Andreas Brännström tillägger:

– Det var ett embryo till det som är i dag. Men att de skulle vinna SM-guld och slå poängrekord, det kunde väl inte ens de själva fullt ut prata om.

Andreas Brännström i Mjällby, 2022. Foto: Bildbyrån

“Brännan” berättar att han inte har någon vidare kontakt med Mjällby längre, men när de spelade match i Stockholm reste han dit för att se matchen. Och när Anders Torstensson och gänget mötte Sirius i Uppsala i somras passade Brännström till och med på att hälsa på sina gamla kollegor.

– Då var jag förbi deras hotell och satt med ledarna och snackade lite efter att de hade slagit Sirius. Då sprang jag på några spelare också. Det är jäkligt fint när man väl träffar dem. Det är ett bra gäng.

Trots att åren har gått är det fortfarande en hel del spelare kvar från Brännströms tid i klubben.

– Det är Gustavsson-arna, det är Bergström, Herman Johansson, det är några stycken. Och Noel (Törnqvist) inte minst, som gjorde debut det året. Han var ett monster redan då. Vi visste att han skulle slå inom en ganska snar framtid, och det gjorde han i princip året efter, säger han.