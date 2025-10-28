Brantlind slog rekord – men visste inte om det: ”Härligt!”

Han slog till i matchen mot Halmstads BK – och blev IFK Göteborgs yngsta målskytt i allsvenskan.

Det hade dock inte Benjamin Brantlind koll på.

– Jaså?! Det visste jag inte, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborgs 17-årige talang Benjamin Brantlind fick under söndagens seger mot Halmstad göra sitt tionde inhopp för säsongen. Under detta skulle han inte bara stå för en ny fin prestation – utan också göra sitt första allsvenska mål.

Målet innebar inte bara att ”Blåvitt” säkrade en 3-0-seger mot HBK – utan att Brantlind blev klubbens yngsta målskytt i allsvenskan någonsin.

Det visste inte talangen om.

– Jaså?! Det visste jag inte. Men vad härligt! Det är ju riktigt kul, säger han till Expressen.

”Jag trivs grymt bra i klubben”

Om reaktionerna efter sin första allsvenska strut säger Brantlind:

– Jättepositiva reaktioner. Många är glada för min skull. Jag har kämpat för det här och jag vet att många av mina lagkompisar har sett att jag har kämpat, så det är kul att de gläds med mig.

Under gårdagen rapporterade Sportbladet att den nederländska storklubben Ajax är en av flera klubbar som specialstuderat talangen. Detta samtidigt som en förlängning mellan Brantlind och ”Änglarna” ser ut att närma sig.

– Ja, jag trivs grymt bra i klubben. Jag älskar det och känner mig taggad på att komma till träningarna varje dag, avslutar han.