Bryter ihop när lagkamraten byts ut

Johan Larsson byttes ut i sin sista hemmamatch.

Då bröt lagkamraten Per Frick ihop på sidlinjen.

Det var i söndagens 3–0-förlust hemma mot AIK som Elfsborgs veteran Johan Larsson, 35, gjorde sin allra sista hemmamatch på Borås arena. Högerbacken lägger av efter säsongen och fick stora hyllningar av supportrarna innan och efter matchen.

Det blev drygt 80 minuter för Larsson mot AIK innan han byttes ut och ersattes av Daniel Granli. Då kablades bilder på lagkaptenen och Per Frick på sidlinjen ut i HBO Max-sändningen.

Frick sågs bryta ihop totalt på sidlinjen och kramade sin lagkamrat.

Per Frick rörd till tårar efter Johan Larssons byte. 🟡⚫



Per Frick rörd till tårar efter Johan Larssons byte. 🟡⚫

Efter matchen hyllades Larsson ännu en gång av supportrarna på plats.