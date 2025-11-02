Johan Larsson gör sin sista hemmamatch i karriären.

Då fick Elfsborgskaptenen hyllningar inför matchen mot AIK.

Foto: Bildbyrån

✔️ Följ matchen LIVE här!

En stor allsvensk karriär är på väg att ta slut när Johan Larsson, 35, lägger skorna på hyllan efter säsongen.

Under söndagen gjorde veteranen sin sista hemmamatch hemma på Borås arena när Elfsborg tog emot AIK. Då hyllades Larsson av Elfsborgssupportrarna inför matchen mot AIK.

Inför avsparken hissade hemmafansen upp ett tifo föreställande den 35-åriga trotjänaren.

”Johan Larsson – kapten”, stod det på supportrarnas hyllning.

Johan Larsson hedras med ett tifo från hemmasupportrarna dagen till ära 🟡⚫



📲 Se IF Elfsborg – AIK på HBO Max och Kanal 5 pic.twitter.com/DFLAU1rtrO — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) November 2, 2025

✔️ Läs också: Larsson hyllas i sista hemmamatchen: ”Otroligt stolt”!

Foto: Bildbyrån

Foto: Bildbyrån