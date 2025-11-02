Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Här hyllas Johan Larsson, 35, i sista hemmamatchen

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Johan Larsson gör sin sista hemmamatch i karriären.
Då fick Elfsborgskaptenen hyllningar inför matchen mot AIK.

Foto: Bildbyrån

✔️ Följ matchen LIVE här!

En stor allsvensk karriär är på väg att ta slut när Johan Larsson, 35, lägger skorna på hyllan efter säsongen.

Under söndagen gjorde veteranen sin sista hemmamatch hemma på Borås arena när Elfsborg tog emot AIK. Då hyllades Larsson av Elfsborgssupportrarna inför matchen mot AIK.

Inför avsparken hissade hemmafansen upp ett tifo föreställande den 35-åriga trotjänaren.

”Johan Larsson – kapten”, stod det på supportrarnas hyllning.

✔️ Läs också: Larsson hyllas i sista hemmamatchen: ”Otroligt stolt”!

251102 Elfsborgs supportrar med ett tifo föreställande Johan Larsson inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Elfsborg och AIK den 2 november 2025 i Borås.
Foto: Bildbyrån
251102 Elfsborgs supportar men banderoll ”Johan Larsson” under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Elfsborg och AIK den 2 november 2025 i Borås.
Foto: Bildbyrån
251102 Elfsborgs Johan Larsson kommer in till uppvärmning inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Elfsborg och AIK den 2 november 2025 i Borås.
Foto: Bildbyrån

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt