Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

AIK hakar på i Europa-jakten – bröt negativa trenden

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

AIK hade inte vunnit på fem matcher.
Då bortaslog ”Gnaget” Elfsborg och hakar på i toppjakten.
Matchen slutade 3–0 till AIK.

Foto: Bildbyrån

AIK reste till Borås och Elfsborg med ett riktigt tungt facit i ryggen. Stockholmslaget hade inte vunnit på fem raka matcher och hade dalat i tabellen. Samtidigt hade Elfsborg bara vunnit en match (mot Öster) på de senaste tio i allsvenskan.

Då bröt AIK den negativa trenden och vann på Borås arena. Matchens första mål kom från den norska anfallaren Erik Flataker efter bara 13 minuters spel, och i den andra halvleken utökade Johan Hove gånger två, först via Ibrahim Buhari och sedan från straffpunkten.

Lagkaptenen hyllades

Söndagens match var Elfsborgskaptenen Johan Larssons allra sista hemmamatch i karriären. Den 35-åriga veteranen meddelade i våras att han lägger skorna på hyllan efter säsongen 2025, och mot AIK fick Larsson stora hyllningar av hemmapubliken.

”Johan Larsson – kapten”, skrev fansen på ett tifo inför avsparken.

251102 Elfsborgs supportrar med ett tifo föreställande Johan Larsson inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Elfsborg och AIK den 2 november 2025 i Borås.
Foto: Bildbyrån

Matchen slutade 0–3 till AIK.

Startelvor:

IF Elfsborg:
Pettersson – Larsson, Wikström, Buhari, Hult – Magnusson, Olsson – Hedlund, B. Zeneli, Wenderson – Frick.

AIK:
Nordfeldt – Thychosen, Benkovic, Nissen, Isherwood – Hove, Ali, Csongvai, Besirovic – Celina, Flataker.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt