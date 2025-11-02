AIK hakar på i Europa-jakten – bröt negativa trenden

AIK hade inte vunnit på fem matcher.

Då bortaslog ”Gnaget” Elfsborg och hakar på i toppjakten.

Matchen slutade 3–0 till AIK.

AIK reste till Borås och Elfsborg med ett riktigt tungt facit i ryggen. Stockholmslaget hade inte vunnit på fem raka matcher och hade dalat i tabellen. Samtidigt hade Elfsborg bara vunnit en match (mot Öster) på de senaste tio i allsvenskan.

Då bröt AIK den negativa trenden och vann på Borås arena. Matchens första mål kom från den norska anfallaren Erik Flataker efter bara 13 minuters spel, och i den andra halvleken utökade Johan Hove gånger två, först via Ibrahim Buhari och sedan från straffpunkten.

1-0 AIK! Celina med framspelningen, Flataker med nicken i mål ⚫🟡



Lagkaptenen hyllades

Söndagens match var Elfsborgskaptenen Johan Larssons allra sista hemmamatch i karriären. Den 35-åriga veteranen meddelade i våras att han lägger skorna på hyllan efter säsongen 2025, och mot AIK fick Larsson stora hyllningar av hemmapubliken.

”Johan Larsson – kapten”, skrev fansen på ett tifo inför avsparken.

Startelvor:

IF Elfsborg:

Pettersson – Larsson, Wikström, Buhari, Hult – Magnusson, Olsson – Hedlund, B. Zeneli, Wenderson – Frick.

AIK:

Nordfeldt – Thychosen, Benkovic, Nissen, Isherwood – Hove, Ali, Csongvai, Besirovic – Celina, Flataker.