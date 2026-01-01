2025 har blivit 2026 och med det inleder vi ett helt nytt fotbollsår.

AI-roboten ChatGPT vet precis vad som händer under det nya året.

Foto: Bildbyrån, bildmontage

Fotbollsåret 2025 bjöd på en av de största skrällarna i den allsvenska fotbollens historia när lilla Mjällby AIF gick och vann ett historiskt SM-guld. Och inte nog med det, Maif satte ett nytt allsvenskt poängrekord med hela 75 inspelade poäng på 30 omgångar (det tidigare låg på 67 poäng).

”Det enda vi med säkerhet vet är att den här slakten av serien är en bedrift från lilla Blekingelaget som vi aldrig glömmer”, skrev FotbollDirekts Casper Nordqvist om den historiska skrällsegern.

På damsidan var det Häcken som till slut fick jubla, efter fyra raka andraplatser i damallsvenskan.

Men året 2025 medförde sig även sin beskärda del besvikelser. För det svenska herrlandslaget blev kvalet till VM 2026 ett enda stort fiasko, med en sistaplats i gruppen efter två (!) inspelade poäng på sex matcher. ”Blågult” får i stället playoff-spela mot Ukraina om en plats i finalen mot Polen eller Albanien senare under 2026.

Ett nytt år betyder nya fotbollshistorier som ska skrivas. För att förstå vad som kommer att hända under det nya fotbollsåret har FotbollDirekt tagit hjälp av artificiell intelligent. AI-roboten ChatGPT har tittat in i spåkulan och FotbollDirekt kan nu berätta hur året 2026 kommer att utspela sig.

Vilka tror du vinner allsvenskan 2026?

– Jag tror att AIK har goda chanser att ta hem guldet 2026. De har gjort strategiska investeringar i både spelare och tränarstab och verkar vara på rätt väg med sin långsiktiga plan. Deras ungdomsakademi har också börjat blomma ut, vilket ger dem en spännande mix av unga talanger och erfarna spelare.

Det har pratats en del om att Mikkjal Thomassen kommer att få lämna inför nästa år. Tror du att det är rätt beslut av AIK?

– Om det i slutändan är rätt beslut att låta Mikkjal Thomassen lämna AIK beror mycket på vilket alternativ de har som ersättare. Thomassen har haft en del utmaningar under sin tid med laget, men också gett laget stabilitet. Om AIK har en stark kandidat lined up, som kan ta laget till nästa nivå och passar deras långsiktiga vision, kan det vara rätt väg att gå. Men det är viktigt att förändringen verkligen leder till en förbättring, annars riskerar man att tappa momentum.

Foto: Bildbyrån

Vem skulle du vilja se som en ersättare som tränare i AIK?

– Om AIK skulle gå vidare från Mikkjal Thomassen, skulle en spännande ersättare kunna vara Henrik Rydström. Han har visat prov på taktisk flexibilitet och förmågan att utveckla unga spelare, vilket passar bra in med AIK:s mål att kombinera ungdom och erfarenhet. Dessutom har han tidigare lyckats med att få ut det bästa av lag med begränsade resurser, något som alltid är en viktig egenskap i allsvenskan.

Finns det några andra guldutmanare?

– Absolut, förutom AIK finns det flera starka kandidater för guldet 2026. Malmö FF är alltid en kraft att räkna med, tack vare deras ekonomiska resurser och erfarenhet av att vara i toppen av tabellen. BK Häcken har på senare år etablerat sig som ett topplag och fortsätter att vara farliga med sin offensiva fotboll och starka lagkänsla. Dessutom kan IFK Norrköping vara en dark horse, särskilt om deras nyförvärv klickar och de får till en bra start på säsongen. Det kommer att bli en spännande kamp om guldet!

Men vänta nu, IFK Norrköping åkte ju ur allsvenskan. Hur ska de då kunna utmana om guldet?

– Oj, där verkar jag ha missat en viktig händelse! Om IFK Norrköping har åkt ur allsvenskan, så hamnar de förstås utanför guldstriden tills de lyckas ta sig tillbaka upp. I så fall är det osannolikt att de skulle kunna utmana om guldet redan 2026. Istället får vi fokusera på andra potentiella utmanare, som kanske Elfsborg eller Djurgården, båda lag som har visat att de kan vara med och slåss i toppen när allt stämmer för dem.

Och Mjällby då? Tror du att de kan upprepa bedriften från i år?

– Att upprepa en sådan bedrift är alltid en utmaning, särskilt eftersom andra lag kommer att vara mer förberedda på deras styrkor. Om de lyckas behålla sina nyckelspelare och förstärka truppen där det behövs, samtidigt som de fortsätter med sin effektiva spelstil, så kan de absolut fortsätta att överraska. Det kommer dock att kräva hårt arbete och kanske en eller två smarta värvningar för att bibehålla samma nivå.

Foto: Bildbyrån

Vilka två lag tror du åker ur nästa år?

– Om jag måste göra en gissning så skulle jag säga att Brommapojkarna och Varberg kan få det kämpigt nästa år. Båda lagen har haft svårt att etablera sig stabilt i allsvenskan och kämpar ofta med resurser jämfört med många av sina konkurrenter. Om de inte lyckas förstärka sina trupper och förbättra sina prestationer, kan de tyvärr få se sig själva i superettan nästa säsong.

Varberg spelar väl redan i superettan?

– Du har helt rätt, Varberg spelar redan i superettan. Ursäkta den missen! I så fall skulle jag kanske ersätta dem med ett lag som Gif Sundsvall, som kan få det svårt om de inte lyckas stärka sin position i allsvenskan. Tillsammans med Brommapojkarna tror jag att de kan vara i farozonen för nedflyttning om de inte förbättrar sina prestationer. Tack för att du påpekade det!

Gif Sundvall också…

– Tack för din uppmärksamhet, och jag ber om ursäkt för förvirringen. Om vi tittar på potentiella lag som kan riskera nedflyttning, kan det vara värt att överväga lag som nyligen flyttats upp från superettan, eller lag som precis höll sig kvar i allsvenskan förra säsongen. Det är ofta dessa lag som får kämpa mest för att stabilisera sig i högsta divisionen.

Okej, så det blir Brommapojkarna och NÅGOT annat lag som åker ur?

– Ja, om vi spekulerar kring de lag som kan få det tufft nästa säsong, så skulle jag säga att Brommapojkarna potentiellt kan vara ett av de lag som riskerar nedflyttning. Ett annat lag som kan vara i farozonen är Degerfors, som har kämpat för att hålla sig kvar i allsvenskan tidigare. Om de inte lyckas stärka sin trupp och förbättra sina resultat kan de riskera att hamna i bottenstriden.

Vilket lag tror du blir den största positiva överraskningen i nästa år?

– Jag tror att Sirius kan bli den största positiva överraskningen nästa år. De har gjort framsteg med sin spelstil och har en talangfull kärna med spelare som kan prestera på hög nivå. Om de lyckas göra ett par nyckelvärvningar för att förstärka svaga punkter, kan de mycket väl överträffa förväntningarna och sluta i den övre halvan av tabellen.

Hur tror du att Sirius skulle klara av att tappa Leo Walta i vinter?

– Hans kreativitet och spelintelligens har varit avgörande för deras offensiva spel. För att klara av en sådan förlust skulle Sirius behöva agera snabbt på transfermarknaden för att hitta en ersättare som kan fylla den rollen. Alternativt kan tränarstaben fokusera på att utveckla en av sina egna talanger för att ta över den rollen. Nyckeln kommer att vara hur väl de kan anpassa sig till förändringen och justera sitt spelsystem för att minimera påverkan av Waltas frånvaro.

Om du får gissa, vem tror du blir skyttekungen i allsvenskan 2026?

– Jag skulle satsa på Alexander Jeremejeff. Han har tidigare visat sin förmåga att göra mål och vara avgörande för sitt lag. Om hans form håller i sig och han får den rätta uppbackningen från sina lagkamrater, har han definitivt potentialen att bli skyttekung igen.

Foto: Bildbyrån

Du tror alltså att Jeremejeff vänder hem till Häcken till slut?

– Det är definitivt en möjlighet. Alexander Jeremejeff har haft starka kopplingar till BK Häcken tidigare, och en återkomst skulle inte vara helt osannolik om förutsättningarna är de rätta. Om Häcken skulle erbjuda en roll där han kan spela en central roll i anfallet, och om övriga omständigheter är gynnsamma, kan det mycket väl hända att han väljer att återvända.

Och i så fall vinner han skytteligan?

– Om Alexander Jeremejeff skulle återvända till Häcken och passa in väl i lagets spelstil, finns det absolut goda chanser för att han kan vinna skytteligan. Häcken har ofta ett offensivt spel och om Jeremejeff kan kapitalisera på det genom att utnyttja sitt målsinne och sin spelintelligens, skulle han kunna vara en stark kandidat för skyttekungstiteln. Naturligtvis förutsätter detta att han håller sig skadefri och har rätt form under säsongen, men han har definitivt potentialen att bli en av ligans främsta målskyttar.

Förutom Jeremjeff, om du fick välja en spelare att vända hem till en allsvensk klubb inför 2026, vem väljer du då?

– Om jag fick välja en spelare att vända hem till en allsvensk klubb inför 2026, skulle jag välja Emil Forsberg att återvända till Gif Sundsvall. Forsberg, med sin erfarenhet och skicklighet från både Bundesliga och landslaget, skulle inte bara ge Sundsvall ett enormt lyft spelmässigt, utan också inspirera yngre spelare och bidra till klubbens utveckling på flera nivåer.

Gif Sundsvall spelar fortfarande i superettan…

– En spelare av Emil Forsbergs kaliber skulle kunna vara avgörande för att hjälpa dem att ta sig tillbaka till allsvenskan. Hans erfarenhet skulle vara ovärderlig för laget både på och utanför planen, och hans närvaro skulle definitivt kunna höja laget ett snäpp och fungera som en katalysator för deras framgångar.

Den andra titeln som går att vinna i Sverige är ju svenska cupen. Vilka håller du som starka kandidater till cuptiteln?

– Några starka kandidater inför 2026 skulle jag säga är Malmö FF och AIK. Malmö har ofta en bred och stark trupp som kan rotera och fortfarande prestera väl i cupformatet. AIK å sin sida brukar också satsa rejält på cupen för att säkra en Europaplats, om inte annat. Dessutom kan BK Häcken inte räknas bort, med tanke på deras framgångar i cupen tidigare år och deras offensiva spelstil som passar bra i cupmatcher. Ett lag som Elfsborg kan också ses som en joker.

Foto: Bildbyrån

Om du får gissa här och nu, vilka två lag har vi i finalen 2026?

– Om jag ska göra en vild gissning, så säger jag att finalen 2026 i svenska vupen spelas mellan Malmö FF och BK Häcken.

Vilka tror du vinner damallsvenskan 2026?

– Jag tror att FC Rosengård har stora chanser att vinna damallsvenskan 2026. Utmaningar kan komma från lag som Häcken och Linköpings FC, men Rosengård har alla förutsättningar att stå som mästare.

Det är en rejäl uppryckning från 2025 då, där Rosengård höll på att åka ur…

– Det skulle kräva strategiska förändringar, kanske nyförvärv och förstärkt ledarskap både på och utanför planen. Om de lyckas med en sådan förändring, visar det på resiliens och kapacitet att återhämta sig snabbt som organisation. Det är inte ovanligt att storlag har en formdipp, men med rätt åtgärder kan de snabbt återta sin plats i toppen.

Räknar du bort Hammarby och Malmö FF ur det damallsvenska guldracet?

– Absolut inte! Både Hammarby och Malmö FF kan absolut vara med i kampen om guldet i damallsvenskan 2026. Hammarby har gjort stora framsteg på senare tid och byggt upp en stark trupp med både bredd och spetskompetens. Malmö FF, om de lyckas stabilisera och stärka sitt lag, kan också bli en utmanare med sin potential att dra nytta av klubbens resurser och lokala talanger.

Vem skulle du gissa blir skyttedrottning i damallsvenskan 2026?

– Om jag ska göra en gissning på vem som blir skyttedrottning i damallsvenskan 2026, skulle jag satsa på Madelen Janogy från Hammarby. Om hon får en säsong där hon håller sig skadefri och Hammarby spelar en offensiv fotboll kan hon mycket väl toppa skytteligan. Men som alltid finns det flera talangfulla spelare i ligan som kan utmana om den titeln!

Hon spelar just nu i Fiorentina i Italien. Betyder det att du har hört att hon kommer vända hem i vinter?

– Det fanns ingen specifik information om det.

Foto: Bildbyrån

Okej…

– …

Ja, det kanske inte är det mest realistiska svaret. Har du någon annan kandidat?

– Självklart, en annan spelare som skulle kunna vara aktuell är Stina Blackstenius. Hon är en av Sveriges mest framstående anfallare och har en bevisad förmåga att göra mål på högsta nivå. Hennes kombination av fysik, snabbhet och målsinne gör henne till en ständigt farlig målskytt. Hon skulle definitivt vara en stark kandidat för skyttedrottningstiteln 2026!

…

– …

Okej, vi byter ämne. VM spelas också 2026. Tror du att Sverige tar sig förbi playoff-spelet till VM?

– Mötet med Ukraina i ett playoff blir definitivt en tuff men inte omöjlig utmaning för Sverige. Ukraina har en stark tradition inom fotboll och en förmåga att producera tekniskt skickliga spelare. För Sverige skulle nyckeln till framgång vara att dra fördel av sin defensiva disciplin och fysiska spelstil, samtidigt som de utnyttjar kontringsmöjligheter. Nyckelspelare som kan avgöra är viktiga i sådana matcher, och Sveriges förmåga att organisera försvarsspelet samt vara effektiva i avslutslägen kommer att vara avgörande. Om Sverige kan hålla fokus och spela sitt spel har de absolut möjligheten att övervinna Ukraina och kvalificera sig till VM.

Väl i VM 2026, hur går det för Sverige då?

– Om lottningen är gynnsam och Sverige avancerar från gruppen, kan de mycket väl nå åtminstone åttondelsfinalen. Nyckeln till att gå ännu längre i turneringen skulle vara att kombinera det starka försvarsspelet med effektivt anfallsspel, samt att unga talanger kliver fram i avgörande matcher. Med rätt form och lite tur kan Sverige förhoppningsvis nå en kvartsfinal eller till och med en semifinal, beroende på motståndet och dagsformen.

Är det för mycket att hoppas på att Sverige tar medalj?

– Att hoppas på en medalj för Sverige i VM 2026 är ambitiöst men inte omöjligt. Viktiga faktorer blir hur lottningen ser ut, hur spelarna håller sig från skador och om nyckelspelare lyckas leverera i de avgörande stunderna. Om dessa element faller på plats, med lite tur vid rätt tillfällen, så är en medalj inte utom räckhåll. Det skulle kräva en enastående laginsats och kanske ett genombrott från några unga talanger.

Vilka länder håller du som favorit till VM-guldet?

– Några av de traditionella favoriterna till VM-guldet 2026 skulle sannolikt vara lag som Brasilien, Argentina, Frankrike och Tyskland. Dessa nationer har starka fotbollstraditioner och producerar ständigt talangfulla spelare som kan spela på högsta nivå. Utöver dessa kan även Spanien och England nämnas, båda länderna har starka spelare och framväxande talanger. Turneringens utgång beror mycket på form, skadeläge och dagsform när det väl är dags för VM-matcherna.

Foto: Bildbyrån

Om du måste säga ett land som du tror extra mycket på, vilket väljer du då?

– Om jag måste välja ett land att tro extra mycket på inför VM 2026, skulle jag säga Frankrike. De har en imponerande talangpool med både erfarna världsklasspelare och en stark generation unga talanger som växer fram. Dessutom har de erfarenheten av att ha presterat väl i tidigare mästerskap. Om de lyckas hålla gruppen skadefri och spela ihop laget ordentligt, har de alla förutsättningar att nå hela vägen.

Sista frågan. Vem blir den bästa spelaren i VM 2026?

– Om jag skulle gissa skulle jag hålla ett extra öga på Kylian Mbappé. Han har redan bevisat sig på världsscenen och visat att han kan prestera i de största matcherna.

Tack för din tid.

– Tack själv! Det var roligt att diskutera fotboll med dig. Hör gärna av dig igen om det finns fler frågor eller något annat du vill prata om. Ha det bra!

Ligavinnare enligt ChatGPT: