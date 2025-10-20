NORDQVIST: ”En slakt vi aldrig kommer att glömma”

Det här saknar motstycke.

Mjällby, MJÄLLBY är svenska mästare i fotboll 2025 i överlägsen stil.

Det enda vi med säkerhet vet är att den här slakten av serien är en bedrift från lilla Blekingelaget som vi aldrig glömmer.

Foto: Bildbyrån

”Det där bryr jag mig inte alls om. För mig är det helt ointressant. Vi kanske slutar elva till sist, vi kanske slutar etta… det är ingen som vet”.

Orden var Tom Petterssons kort före uppehållet i juni när jag frågade om han la någon vikt vid att försöka vinna vårens allsvenska innan lagen gick på nästan en månads vila från seriematcher. Nej du Tom Pettersson, någon elfteplats blev det sannerligen inte.

Mjällby har varit ett ånglok säsongen lång och ju längre fotbollsåret lidit på sitt slut på svensk mark, desto mer har vi alla insett att Blekingelaget inte är någon dagslända som till sist skulle falla ner från förstaplatsen á la Girona i La Liga för två säsonger sedan.

Anders Torstenssons bygge har visat sig lika ramstarkt som Otto Rehagels grekiska bygge EM-sommaren 2004. Tom Pettersson har varit generalen Traianos Dellas, firma Gustafson/Gustavsson Maifs motsvarighet till Angelos Basinas och Theodoros Zagorakis och så på topp… ja vem har egentligen varit Angelos Charisteas?

Jacob Bergström har kanske inte spottat in mål, men brunkaren med allsvenskans mest soliga yttre har varit symbolen för det här Mjällby med sin lantis-approach. Han skulle ju aldrig bli någon Djurgården-stjärna, Maif är life för tungviktaren på topp och som han brottats i straffområden den här säsongen.

Som offensiv spets bakom Bergström har Manneh som ju skulle till självaste Olympiakos (på tal om grekkopplingen) och Elliot Stroud varit två av allsvenskans stora sevärdheter. Nu sprack flytten till Pireus för Manneh i sista stund, men oj vilken attraktion säsongen lång – likaså Stroud som likt pendeltåget Herman Johansson var med i bruttolandslagstruppen. Lilla Mjällby på Listerlandet har alltså fått landslagsspelare efter Axel Noréns uttagning i juni och september.

Jag säger lilla, för jag minns såväl den där kvalmatchen mellan Örgryte och Mjällby i november 2017. Örgryte skulle försöka hålla sig kvar i superettan, division 1-laget Mjällby ville upp. Efter ett sanslöst drama stod Öis som segrare efter två möten och Maif blev kvar i ettan.

Men 2020 var laget inte bara i superettan utan hade också avancerat till allsvenskan. En succéartat femteplats under coronasäsongen blev starten på vad Maif skulle bli – och nu är vi alltså där. Mjällby svenska mästare med TRE omgångar kvar att spela och jag vågar knappt föreställa mig hur bra Tom Pettersson mår.

För ni slutade etta Tom, inte elva.