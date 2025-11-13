Det krävdes ett år.

Sedan var den misslyckade VSK-strikern Ibrahim Diabate skyttekung i allsvenskan.

– Det hade vi faktiskt inte kunnat tro, säger Gais-tränaren Fredrik Holmberg till FotbollDirekt.

Ett mål på 20 allsvenska matcher. Så löd den ivorianske anfallaren Ibrahim Diabates facit när han värvades från nydegraderade Västerås SK till Gais inför i år.

Ett år senare står anfallaren på 18 gjorda mål och fem assist på 29 matcher för Gais i allsvenskan. 25-åringen har krönts till delad allsvensk skyttekung, tillsammans med Djurgårdens August Priske, och vann hela seriens poängliga för 2025.

– Det är fantastiskt. Det hade vi faktiskt inte kunnat tro även när vi värvade honom. Vi trodde på honom jättemycket, men att det skulle gå på en säsong det förvånade oss också. Herregud vilken skicklig spelare, säger Fredrik Holmberg, tränare i Gais, till FotbollDirekt.

Efter VSK:s återkomst till allsvenskan 2024 var blev Diabate och hans anfallskollegor utskrattade. Nykomlingarna var fullständigt oförmögna att göra mål och efter totalt 26 fullträffar över hela säsongen, sämst i serien, slutade VSK som jumbo, trots ett stundtals bra spel.

Men Gais såg något i den utdömde Ibrahim Diabate.

– Vi såg alla attribut han har. Han är stark, han är smart, han rör sig på rätt sätt som en ”nia” ska göra, han är tillräckligt snabb och går i djupled och i länkspel. Ganska komplett som vi vill att en ”nia” ska vara. Vi viste att han hade gjort mycket mål innan och såg att han kom till mycket lägen i VSK. Vi kände att om vi får till vårt spel lite annorlunda än VSK så borde det kunna passa honom. Det var vår förhoppning, säger Holmberg och fortsätter:

– Det man var osäker på var att det är mycket att lära som ”nia” i vårt spel. Det var det som jag inte trodde skulle gå så fort som det har gjort för honom. Jag trodde att det skulle kunna bli ett par baljor första året, och sedan skulle det lossna nästa år. På försäsongen hade jag sagt samma sak. När serien började hade han hunnit lära sig tillräckligt av spelet och när han hoppade in såg man hur vass han började bli. Vi är tvungna att värva på ett sånt sätt. Vi hade inte kunnat värva Diabate i år, vi behövde värva honom förra året.

”Vissa tycker att de är för bra”

Är det svårt att spela ”nia” i Gais?

– Inte om du har hans egenskaper. Om du bara kan underkasta dig och leva under ett tryck från din tränare…, säger Fredrik Holmberg med ett skratt.

”Fidde” menar på att det krävs ett ständigt defensivt arbete för att klara av att ta rollen som en central anfallare i Gais.

– Kan du underkasta dig det, då skulle jag rekommendera folk att spela ”nia” hos oss. Det kommer mycket lägen, det är inte så mycket att stå att titta på, du blir aktiv. På det sättet tror jag att det är ganska kul att vara ”nia” i vårt lag, men du kommer ha förväntningar på dig att jobba i försvarsspelet. Det kommer ingen ifrån. Vissa kanske tycker att de är för bra för att behöva jobba så mycket. Men vi har inte råd med att inte alla jobbar, säger han.

Hur har ni jobbat med honom mentalt efter det tuffa året i VSK?

– Det är inte så att vi har haft psykologsamtal där vi har suttit ned i en stol och han har fått öppna upp sig om sitt liv. Det har det inte varit tal om alls. Snarare bara att behandla honom som vi behandlar alla andra spelare, visa att vi tror på honom. Kenneth, min kollega, har gjort ett jättejobb med det pedagogiska, säger Gais-tränaren och tillägger:

– Jag tror att det är ganska enkelt att trivas i vårt lag och känna sig omhändertagen och inkluderad. Det har snarare varit att få honom att trivas och känna sig behövd. Sedan är han en så stabil människa. Det är han själv som har gjort 90-95 procent av jobbet. Han trodde på sig själv inför det här året.

