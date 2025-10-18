Christoffer Nyman hedrades med tifo: ”Det betyder allt”

NORRKÖPING. Han är 33 år gammal och är IFK Norrköpings mesta spelare genom alla tider.

Därför hyllades Christoffer Nyman stort av hemmapubliken på Platinum Cars Arena under lördagen.

– Jag är väldigt glad, hedrad och allt vad det innebär, det är otroligt stort, säger ”Totte” efter matchen.

Han är IFK Norrköpings meste spelare någonsin och förlängde sitt kontrakt med fem år under gårdagen.

Inför söndagens match hyllades också Christoffer “Totte” Nyman för sin gärning i kamratklubben från Östergötland. Både inför och under matchen som slutade med en 2-0-förlust för de vitblå hemmalaget.

– Det känns som en kryssmatch på något sätt, sedan tycker jag att vi kan göra det bättre på deras första mål. Det blir lite för lätt för dem att driva igenom och passa fram. Jag tycker att vi kommer ut bättre i den andra halvleken. Sedan får de ett till mål men jag tycker ändå att vi fortsätter, på något sätt, säger “Totte” Nyman efter matchen.

På frågan om vad som fattas för att IFK Norrköpings offensiv ska fungera bättre lyder svaret:

– Det är mål, först och främst. Sedan tycker jag att det skulle kunna gå lite snabbare framåt så att vi kan straffa dem på det sättet. Det känns som att vi ofta får attackera mot ett etablerat försvarsspel och att de hinner samla sig i sin egen box. Vi behöver vara lite snabbare ibland.

Hyllades med tifo: ”Fantastiskt – önskar man kunde ha sugit in det mer”

I den femte minuten hyllade Curva Nordahl, hemmaklacken, klubbikonen med ett tifo. Detta med anledning av att han bär tröja nummer fem, och har skrivit på för fem nya år. Om målningen och dess innebörd säger ”Totte”:

– Det var jättefint, herregud. Jag hörde att de fick göra det med lite kort om tid också. Det var helt fantastiskt och jag önskar att man kunde ha sugit in det ännu mer. Jag hann nog se det men jag hade nog velat suga in det ännu mer. Det var lite mer fokus på planen, tyvärr. Men det var otroligt fint och jag får kika lite i efterhand.

Med det som Christoffer Nyman betyder för IFK Norrköping, och det faktum att han är klubbens meste spelare någonsin och har förlängt sitt kontrakt, har det varit mycket hyllningar åt hans håll den senaste tiden.

– Det har varit mycket, men allt är positivt på något sätt. Jag är väldigt glad och hedrad och allt vad det innebär, det är otroligt stort. Samtidigt är man i en sits där fotbollsmatchen ska spelas också och det gäller att ha fokus på det… Men det är klart som fan, jag blir otroligt rörd.

”Det betyder allt. Allt vad det innebär inom fotbollen, för mig och kärleken till IFK” – Christoffer Nyman

Hyllningarna till Nyman har som sagt varit många, och pågick både före och under matchen mot Malmö FF. Det menar dock inte 33-åringen själv stal fokus från den sportsliga uppgiften.

– Det kanske är kallt att säga, men jag tycker ändå att jag kunde hålla det borta ganska bra. Sedan är det klart att hela veckan har varit väldigt mycket med allting. Det är ett tråkigt svar men nu är man gammal, professionell och det är matchen som ska spelas. Man försöker hålla fokus på det, men det är klart att man blir berörd oavsett och tacksamheten man känner går inte att beskriva med ord.

Går det på något sätt att njuta av det trots den sportsliga kräftgången?

– Jag tror att det blir svårt att njuta överlag, om jag ska vara helt ärlig. Jag har sagt det tidigare också. men jag tror att man kommer att kunna suga in det ännu mer efter karriären. Man är så jävla inne i fotbollsbubblan. Det är svårt men den senaste veckan har det varit väldigt mycket och jag som människa kanske har svårt att ta in det också. Det är mycket.

Nästan för mycket?

– Ja, och sedan är jag inte den som vill stå i centrum heller. Det är skönt att stå lite åt sidan.

Det var under fredagen som nyheten om Nymans nya kontrakt kablades ut från Norrköpings officiella kanaler. Kontraktslängden? Fem år, och var inte 33-åringens egna förslag.

– Ja, det var deras förslag. Det var bara att skriva på tänkte jag säga.

– Kroppen och huvudet känns bra och jag spelar så länge det fungerar. Det är ingenting mer med det egentligen. Att IFK visar uppskattning med kontraktslängden blir jag såklart jätteglad över, avslutar Nyman.