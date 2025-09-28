Då kan Mjällby vinna SM-guld

STOCKHOLM. Mjällby är på väg mot klubbens första SM-guld.

Om det vill sig kan succélaget säkra allsvenskan redan i nästa omgång.

Här är förutsättningarna inför guldstriden.

Foto: Bildbyrån

Efter söndagens bortaseger mot Brommapojkarna är guldet nära för säsongens stora succé Mjällby AIF. Laget från Listerlandet har stormat mot guldet en längre tid, men i och med Hammarbys skrällförlust borta mot Halmstads BK under söndagen kan Maif nästan snudda vid Lennart Johanssons pokal.

Om Mjällby vinner hemma mot Elfsborg nästa omgång, samtidigt som toppkonkurrenten Hammarby förlorar borta mot IFK Göteborg, är guldet helt klart. Då kan “Bajen” maximalt nå upp till 61 poäng, vilket skulle vara två poäng bakom Mjällbys 63.

Det återstår 15 poäng att spela om under den allsvenska slutstriden. Hammarby kan vid maximal utdelning nå 64 poäng. Skulle Stockholmslaget gå rent behöver Mjällby enbart ta fem poäng av de kvarvarande 15 för att säkra guldet.

Mjällbys spelschema:

Mjällby AIF – IF Elfborg

IFK Göteborg – Mjällby AIF

Mjällby AIF – IFK Norrköping

IFK Värnamo – Mjällby AIF

Mjällby AIF – BK Häcken

Hammarbys spelschema: