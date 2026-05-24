Sänkte Hammarby efter jättebråket

STOCKHOLM. Bersant Celina blev stor derbyhjälte för AIK.

Målet i 85:e minuten betydde 2-1 och tre blytunga poäng mot Hammarby.

De hade bara tagit två poäng senaste fem matcherna.

Men borta mot tabelltvåan tillika ärkerivalen Hammarby skulle AIK få sista ordet – och inte minst Bersant Celina.

Vid ställningen 1-1, efter två snabba mål från Ibrahim Fofana och Johan Hove i upptakten av andra halvlek, rök Warner Hahn och Celina ihop efter en duell i Hammarbys straffområde varpå Hahn såg ut att vilja slå sönder Celina. Domare Adam Ladebäck och lagkamrat Victor Eriksson fick hålla undan Hahn från att ge sig på Celina och allt fler spelare ville sedan blanda sig i. Många AIK-spelare var rasande på Hahn.

AIK-stjärnan höll sig lugn och i 85:e minuten gav han svar på tal då han sköt 2-1 mellan benen på Hahn och firade provokativt med att springa mot Hammarbys långsida med händerna bakom öronen.

Gnaget vann med 2-1 och tog tre blytunga poäng samtidigt som Bajen efter Sirius seger i Uppsala nu tappar mark i toppen och är hela åtta poäng bakom serieledaren.