Därför räds inte Larsson rå Yohanna-behandling

STOCKHOLM. Han gjorde det bra mot Montader Madjed i derbyt mot Hammarby.

Nu ska Max Larsson ställas mot AIK:s haussade Zadok Yohanna.

– Jag har ju mött några tuffa högeryttrar redan och det har ju gått ganska bra för mig, säger Djurgårdens vänsterback till FotbollDirekt.

”Jag kom till träningen dagen efter och sa som det var till alla, att jag blev pippad mot Yohanna. Det var ju så. Jag sa bara som det var. Men okej, det som hände det hände – och sedan gick jag vidare. Det hade varit jobbigare om jag var 19-20 år, men nu är 28 så det där påverkar inte mig även om jag fått höra om det många gånger nu”.

Rami Kaib var minst sagt ärlig i intervju med FotbollDirekt om mardrömspremiären mot AIK när HBK:s vänsterback blev uppsnurrad gång på gång av Zadok Yohanna.

Nu ska 22-årige Max Larsson ställas mot nigerianen i sitt första Stockholmsderby på Nationalarenan i Solna inför närmare 50 000 åskådare – men när FD tar upp Kaibs ord om duellerna med Yohanna känner Larsson ingen fruktan inför det som väntar.

– Det ska bli kul. Jag är inte rädd att bli pippad av Yohanna, säger Larsson och skrattar:

– Jag har ju mött några tuffa högeryttrar redan och det har ju gått ganska bra för mig. Det är bara roligt att ställas mot bra spelare. Det blir en intressant uppgift, säger Larsson som färskt har Montader Madjed i minnet där han tog personlig revansch i allsvenska derbyt för två omgångar sedan kontra cupderbyt i mars där han hade det tuffare.

”Ska inte fokusera för mycket på en spelare”

Larsson bryr sig dock inte om vem som går vinnande i sin ”match i matchen”.

– Nej det är inget jag tänker på utan det handlar om att vi i Djurgården ska vinna vår match på planen. Sedan kan det så klart hjälpa laget om man vinner sin egen match på kanten, men det är målen som avgör och det är det som vi ska fokusera på.

Vänsterbacken som kom till Djurgården från VSK i vintras för att ersätta Keita Kosugi har inte följt Yohannas framfart allt för noga i säsongsinledningen.

– Jag har inte kollat så mycket matcher men sedan är det klart att man sett lite highlights och lite mål, men jag har inte följt honom så, nej. Jag tror heller inte att man ska fokusera för mycket på en spelare för AIK har andra bra spelare också.