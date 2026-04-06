Bad inte Guidetti om lov: ”Sportchefen sa att det var okej”

Han är inte bara tillbaka efter nästan ett års skadefrånvaro.

Victor Andersson har också bytt från tröja 43 till 11 – John Guidettis tidigare nummer.

– Han har inte hört av sig, men jag frågade sportchefen om numret och han sa att det var okej, säger AIK-anfallaren till FotbollDirekt.

I vårderbyt mot Hammarby i fjol inför 48 000 åskådare bjöd Victor Andersson på 0-0-matchens behållning med den Ronaldinho-patenterade dragningen ”Elasticon” som snurrade upp Shaquile Pinas.

Anderssons nummer hyllades stort efteråt – men inte långt senare skadade han sig så pass allvarligt att han först i går i allsvenska premiären mot Halmstad gjorde comeback i tävlingssammanhang.

Andersson gjorde det dessutom i nytt tröjnummer då 43:an till sist blev ett minne blott.

– Jag hade inte gjort så mycket i nummer 43 så då var det heller ingen idé att byta, men efter det jag gjorde under våren i fjol så tänkte jag att det kanske är dags att ändå byta, säger Andersson som redan 2022 tog sig upp i AIK:s A-lag.

Nummer 11 blev ledigt när John Guidetti efter kontraktsslutet i fjol lämnade klubben, men Andersson frågade inte om det var okej att ta över ex-landslagsspelarens tröja.

– Nej, jag har inte pratat med honom om det. Han har heller inte hört av sig, men jag frågade sportchefen om numret och han sa att det var okej så det var inga konstigheter, säger 21-åringen och fortsätter:

– Men John är en otrolig spelare. Jag har spelat med honom och han har gett mig tips och råd. En otroligt stor spelare och jag är tacksam över tiden som vi delade.

Vad säger du om Guidettis debut som allsvensk studioexpert i premiären mellan Hammarby och Mjällby?

– Jag lyssande inte jättemycket för jag satt och spelade tv-spel samtidigt, GTA online. Men det jag hörde höll jag med om. Han brukar inte ha fel och jag tror han kommer göra det riktigt bra som expert.

Nummer 11 är speciellt för Victor Andersson som har en mor från Brasilien.

– Neymar, Robinho och Ronaldinho har alla haft elvan och sedan hade Ousmane Dembélé som nu är min favoritspelare nummer elva i Barcelona som jag hejar på. Typ alla mina favoriter har haft elvan.

Men trots brasserötterna fortsätter Andersson att ha sin pappas svenska namn på tröjan och inte mammans brasilianska dito Gonçalves.

– Nej jag kommer inte spela med Gonçalves, det kommer nog inte hända nej. Jag reppar farsan.

Få hade ändå valt Andersson om man har Gonçalves att välja på?

– Jo, men rätt ska vara rätt.