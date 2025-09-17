Degerfors besked: Profilen tillbaka mot Sirius

Sebastian Ohlsson tvingades gå av mot Mjällby.

Nu väntas Degerfors-stjärnan vara tillbaka mot Sirius.

”Skadan bedöms vara av lättare karaktär”, skriver klubben.

Goda råd är dyra för Degerfors. Nästjumbon är i desperat behov av poäng under slutstriden för att den allsvenska drömmen ska leva vidare, men i helgen drabbades ”Bruket” av ett rejält bakslag i kampen om överlevnad.

Det var i lördagens 1–0-förlust mot Mjällby som Sebastian Ohlsson, som anslöt från IKF Göteborg inför säsongen, åkte på en smäll. Ytterspringaren tvingades kliva av redan i halvtid, och många Degerfors-sympatisörer lade pannan i djupa veck.

Nu ser 32-åringen ut att vara tillbaka. Under onsdagen skriver Degerfors i ett uttalande att skadan på Ohlsson inte bedöms vara allvarlig.

”Skadan bedöms vara av lättare karaktär och Sebastian väntas vara uttagbar i matchen mot Sirius”, skriver klubben.

Degerfors gästar IK Sirius på söndag, den 21 september.