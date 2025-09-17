Degerfors besked: Profilen tillbaka mot Sirius
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sebastian Ohlsson tvingades gå av mot Mjällby.
Nu väntas Degerfors-stjärnan vara tillbaka mot Sirius.
”Skadan bedöms vara av lättare karaktär”, skriver klubben.
Goda råd är dyra för Degerfors. Nästjumbon är i desperat behov av poäng under slutstriden för att den allsvenska drömmen ska leva vidare, men i helgen drabbades ”Bruket” av ett rejält bakslag i kampen om överlevnad.
Det var i lördagens 1–0-förlust mot Mjällby som Sebastian Ohlsson, som anslöt från IKF Göteborg inför säsongen, åkte på en smäll. Ytterspringaren tvingades kliva av redan i halvtid, och många Degerfors-sympatisörer lade pannan i djupa veck.
Nu ser 32-åringen ut att vara tillbaka. Under onsdagen skriver Degerfors i ett uttalande att skadan på Ohlsson inte bedöms vara allvarlig.
”Skadan bedöms vara av lättare karaktär och Sebastian väntas vara uttagbar i matchen mot Sirius”, skriver klubben.
Degerfors gästar IK Sirius på söndag, den 21 september.
Den här artikeln handlar om: