Det här är AIK:s nya mittback

Ibrahim Cissé är ny AIK-spelare.

Mittbacken från Elfenbenskusten har kritat på ett treårskontrakt med ”Gnaget”.

FotbollDirekt har tagit hjälp av statistiktjänsten Opta för att analysera 27-åringens spelstil.

Foto: Bildbyrån

Det var i går, tisdag, som AIK meddelade att den 27-åriga mittbacken Ibrahim Cissé blir nästa nyförvärv inför säsongen 2026. Försvararen från Elfenbenskusten, med rötter i den franska fotbollen, ansluter till Stockholmsklubben gratis efter att kontraktet med finska mästaren KuPS gått ut till årsskiftet och kommer att representera ”Gnaget” från och med den 1 februari.

Kontraktet är skrivet över tre år och gäller till och med säsongen 2028. AIK:s rekryteringschef Miika Takkula beskrev Cissé som en ”fysisk stark mittback som är bra i direkta försvarssituationer, både i luften och på marken”.

Cissé och Takkula. Foto: Bildbyrån

Men vem är Ibrahim Cissé? FotbollDirekt har tagit hjälp av statistiktjänsten Opta för att svara på precis den frågan.