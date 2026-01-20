Klart: AIK värvar Ibrahim Cissé

AIK har gjort klart med en ny försvarare.

Ibrahim Cissé har presenterats av Gnaget denna tisdagskväll.

– Det känns väldigt bra och jag är glad över att vara här i AIK, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Tidigare denna tisdag uppgavs Ibrahim Cissé vara på plats hos AIK för att genomgå en läkarundersökning.

Nu står det klart att mittbacken klarat denna, detta eftersom han nu denna tisdagskväll presenterats av Gnaget.

– Det känns väldigt bra och jag är glad över att vara här i AIK. Jag har hört mycket positivt om klubben och vet hur mycket den betyder för supportrarna. Jag är säker på att det här är den bästa platsen för min karriär, och med min erfarenhet av att vinna titlar kommer jag göra allt för att bli mästare även här i AIK, säger Ibrahim Cissé via AIK:s hemsida.

Mittbacken har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2028.

– Ibrahim är en fysiskt mycket stark mittback som är bra i direkta försvarssituationer, både i luften och på marken. Han bidrar med en viktig grund genom att ha spelat många minuter de senaste åren i en nyckelroll där han varit med och vunnit titlar samt även presterat i gruppspelet i Conference League. Hans närvaro ger AIK extra stabilitet i defensiven och hjälper till att skapa utrymme och trygghet för de yngre offensiva spelarna att utvecklas och växa, säger AIK Fotbolls rekryteringschef, Miika Takkula.

Cissé kommer senast från finska Kups, som han lämnade vid årsskiftet i samband med att hans kontrakt löpte ut.