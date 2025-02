”Ödelade historien med Bodø” – så bra är Nino Zugelj

Nino Zugelj har lämnat norska Bodø/Glimt och gjort klart med Djurgården.

Men vem är egentligen Blårändernas nya högerytter?

FotbollDirekt ringde upp Nettavisens Bodö-expert Freddy Toresen för att ta reda på det.

– En pigg och kry Nino Zugelj är en mycket bra fotbollsspelare med hög x-faktor, säger Toresen till FotbollDirekt.



Under onsdagen stod det klart att Bodø/Glimts Nino Zugelj har skrivit på för Djurgårdens IF. Att döma av det nordnorska lagets framgångar under de senaste åren bör detta anses vara ett av de större allsvenska nyförvärven denna vinter. För att bättre ta reda på vem sportchef Bosse Andersson har värvat till sina Blåränder ringde FotbollDirekt upp Freddy Toresen, en mångårig lokalreporter på Nettavisen med stenkoll på Bodø/Glimt.



– Enligt mig är han en väldigt bra fotbollspelare. Han är en klassisk kantspelare som, i Bodø/Glimt, mest har spelat till höger. Det är skador som har gjort…





