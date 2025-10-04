Diawaras jobbiga sits efter MFF och AIK: ”Men ingen har dött”

Han kom till Sirius för att spela efter att ha varit tvåa bakom Johan Dahlin i Malmö FF och Kristoffer Nordfeldt i AIK.

Det började också bra, men senaste tio matcherna har Ismael Diawara varit bänkad.

– Det är vad det är, men ingen har dött, säger målvakten om sin jobbiga sits till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

2021 spelade Ismael Diawara Champions League-gruppspel under Jon Dahl Tomassons ledning i Malmö FF när Johan Dahlin gick skadad.

Halvåret senare blev han stor finalhjälte i Svenska cupen borta mot Hammarby i straffläggningen – vilket till och med gjorde att han fick en egen trappa uppkallad efter sig på 3Arena.

Men trots de fina meriterna i MFF lyckades Diawara aldrig slå ut Dahlin och inför 2024 bytte han MFF:s bänk mot AIK:s dito – där landslagskeepern Kristoffer Nordfeldt gick före.

Det blev därför inte mycket speltid i AIK och efter en säsong valde Diawara att flytta till IK Sirius – just för att bli etta.

Så blev det också, åtminstone till en början. Fram till för tio omgångar sedan spelade Diawara allting, men därefter har unge David Celic gått före.

– Det skedde en förändring när laget gick tungt där under en period. Det är vad det är. Jag försöker ta lärdom av det, jag har använt tiden till att bygga upp mig själv för att bli ännu bättre. Vi får se vad som händer helt enkelt, förklarar Diawara för FotbollDirekt.

Hoppas spela mot MFF: ”Alltid redo”

Nu är Sirius inne i en ny tung period och laget är efter två raka torsk högst indragna i bottenstriden med endast en poäng ner till kval och tre pinnar ner till direktnedflyttning.

Senast mot Djurgården blev det förlust med hela 8-2 där Diawaras konkurrent Celic svarade för en jättetavla till 3-0. När FD frågade tränaren Andreas Engelmark efter matchen om han funderade på en ny målvaktsrockad var Engelmark förtegen.

Diawara hade gärna vaktat målet nu när tidigare klubben Malmö FF gästar Studenternas under söndagen.

– Jag är helt redo, det är jag alltid om chansen kommer. Men det viktigaste är att vi samlar ihop oss som lag.

Trots Diawaras jobbiga sits i Sirius där han tappat sin startplats ler han under intervjun.

– Ja men ingen har dött liksom. Det är vad det är.