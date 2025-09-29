Engelmarks ilska: ”Det här är oacceptabelt”

STOCKHOLM. Sirius föll med 8-2 borta mot Djurgården.

Efteråt är Uppsalalagets tränare Andreas Engelmark uppgiven.

– Det här är oacceptabelt, säger han på presskonferensen.

Foto: Bildbyrån

Fem matcher av allsvenskan återstår. IK Sirius ser ut att få kämpa för allsvensk överlevnad.

För efter att Djurgården besegrat Uppsalalaget med hela 8-2 på 3Arena har de blåsvarta bara fyra poäng ner till såväl kvalplats som nedflyttningsplats.

Tränaren Andreas Engelmark som anslöt från BP inför säsongen för att ersätta Christer Mattiasson (nu assisterande i Djurgården) är både uppgiven och förbannad efter att sitt lag släppt in åtta mål mot Djurgården.

– Svårt att säga så mycket nu… Vi fick en otroligt dålig start. Vi är veka, vi gör det inte tillräckligt bra. Vi sätter oss i skiten, säger Engelmark och fortsätter:

– Det här var en blandning av vår svaghet att försvara och deras effektivitet. Men det här är ju oacceptabelt att de ska vinna med 8-2.

Engelmark lider med Sirius supportrar som svarade för en fin prestation på sin kortsida.

– Vi fick bra stöd från våra supportrar och det här är det som vi visar upp… nej, det är oacceptabelt.

Stödet till Celic: ”Han har varit fantastisk”

Tränaren är inne på att 3-0-målet var olyckligt, en rejäl tavla från målvakten David Celic född 2003. Frågan är hur laget stöttar keepern efter den rejäla bjudningen och totalt åtta insläppta mål?

– David har varit fantastisk för oss, inleder Engelmark om Celic som gjorde tionde raka starten efter att Ismael Diawara tidigare vaktat målet.

– Men klart det var jobbigt för honom idag, klart han hade kunnat göra det bättre. Men det här var en kollektiv förlust.

Behöver han vara orolig över sin plats inför MFF i nästa omgång?

– Det är inget beslut som som jag tagit nu, avslutar Engelmark.