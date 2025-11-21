Dif-favoritens mardrömsår – två klubbar pekas ut    

Elias Andersson har det inte lätt. I nya klubben Randers skadade han sig direkt.

Nu går hans temporära kontrakt snart ut. FotbollDirekts krönikör Casper Nordqvist hoppas allsvenska klubbar vågar gå in.

– Jag är övertygad om att han skulle vara bra i klubbar som Sirius och Norrköping, säger han.

Foto: Alamy

I slutet av augusti valde Elias Andersson att bryta med den polska storklubben Lech Poznan. Hans väg vidare skulle lite senare bli Randers i Danmark – men det började illa.

Han drog på sig en skada inför den första matchen i ligan och sedan dess har 29-åringen inte spelat – men satt i alla fall på bänken senast.

Nu går alltså korttidskontraktet snart ut och frågan är hur ett namn som var toppallsvenskt i Djurgården för ett par år sedan går vidare?

– Nej, det är inte så länge sedan och det är viktigt att komma ihåg att han då säkert fanns med i landslagsdiskussionen, kommenterar FD:s Casper Nordqvist.

När han lämnade Polen uppges det ha funnits allsvenskt intresse med i bilden, enligt FotbollDirekts uppgifter.

– Nu lär ju knappast Mjällby eller Djurgården bli aktuellt men jag tycker att klubbar som Sirius och Norrköping på allvar borde titta på honom. Jag är övertygad om att han har mycket att ge i den typen av klubbar – om han bara får vara skadefri, fortsätter Nordqvist.

Hur ser du i stort på honom?

– Hans mentalitet. Titta på vad han har gått igenom med korsbandsskada i Sirius och en tuff tid i Polen men han ger inte upp.

– Alltså Elias må inte vara het nu men han är inte särskilt gammal. Med hans mod och mentalitet och en vänsterfot som få allsvenska ytterbackar kan jag inte se annat än att allsvenska klubbar ska vara intresserade, fortsätter Nordqvist.

Elias Andersson har representerat klubbar som Djurgården, IK Sirius, Mjällby, Helsingborgs IF, Varbergs Bois, Viborg, Lech Poznan och nu Randers.