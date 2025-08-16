Dif:s besked: Ingen Albin Ekdal mot Mjällby

Albin Ekdal bröt cupmatchen mot FC Järfälla tidigt.

Nu står det även klart att han missar morgondagens match mot Mjällby Aif.

Detta bekräftar Djurgården i samband med att truppen släppts.

Djurgården säkrade en plats i gruppspelet i Svenska cupen nästa år tidigare i veckan då FC Järfälla besegrades med 4–1, men segern kom inte gratis.

Tidigt i den första halvleken tvingades Albin Ekdal kliva av skadad och nu står det klart att den förre landslagsspelaren missar morgondagens match mot Mjällby AIF.

– Albin Ekdal, Malkolm Nilsson Säfqvist, Mikael Marques och Daniel Stensson är de spelare som inte är tillgängliga för matchtruppen, säger Djurgårdens naprapat Kalle Barrling via klubbens hemsida inför mötet med Maif.

Matchen mellan Djurgården och Mjällby spelas som sagt imorgon, avsparkstid är 16:30.