Dissen mot AIK-stjärnan: ”Han hade problem – det såg man”

Zadok Yohanna är på allas läppar efter den magnifika premiäromgången i allsvenskan.

Mot BP i går hade AIK:s upphaussade supertalang det tuffare.

– Det hände inte jättemycket. Jag tycker man såg att han hade lite problem mot oss, säger Simon Strand.

Han gjorde vad han ville mot Halmstads BK inför närmare 40 000 åskådare i den allsvenska premiären och symboliskt var det också Zadok Yohanna som blev matchhjälte med det solomål som betydde 2-1 och seger.

Nu mot BP under gårdagskvällen verkade motståndarlaget på Grimsta gjort sin läxa. Oliver Zandén hade det lättare mot Yohanna än vad HBK:s Rami Kaib hade det och efter 2-2-matchen hyllade Brommapojkarnas tränare Ulf Kristiansson sin vänsterback som bland de bästa i serien på försvarsspel.

Simon Strand som var uppflyttad från ytterback till centrala mittfältet var inte överdrivet imponerad av AIK:s upphaussade nigerian.

– Så klart det är mycket snack. Han är duktig, men det hände väl inte jättemycket. Oliver gjorde en jättebra match mot honom, säger Strand och fortsätter:

– Varje match är speciell. Han kommer inte möta samma motstånd hela tiden. Som sagt, han är duktig, det ser man men jag tycker det är för tidigt att prata om honom som en superstjärna redan efter första omgången. Jag tycker man såg att hade lite problem mot oss nu.

32 scouter på plats: ”Kanske finns ett utlandsäventyr för mig ändå”

När Strand kastades in i elvan mot AIK som central fältare efter att ha bänkats i premiären mot BK Häcken var känslan att han skulle speciellbevaka Yohanna. Men så blev det inte och 32-åringen menar att det inte var så mycket fokus på nigerianen i BP:s matchgenomgång.

– Oliver kanske pratade mer om honom än vad resten av laget gjorde. Klart vi hade lite snack om att han är bra en mot en, men inte mer än så, säger Strand som skrattar gott när han får höra att 32 scouter var på plats för att spana in Yohanna.

– Kul för mig, det kanske finns ett utlandsäventyr ändå för mig.

