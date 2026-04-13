Strand fick hemligt tips från Hammar inför AIK-matchen

STOCKHOLM. Snart 33 år gammal fick Simon Strand spela i ny roll mot AIK.

Då tog han hjälp av Fredrik Hammar.

– Men jag kan inte dela med mig av hans tips för då blir jag lika bra som honom, säger Strand om Mechelens mittfältsdynamo.

Foto: Bildbyrån

Brommapojkarna klarade 2-2 hemma mot AIK efter kvittering i 95:e minuten.

Simon Strand kunde då glatt konstatera att de svartgula supportrarna fick resa hem från Grimsta besvikna, detta efter att de sjungit en nidramsa om gamla Hammarby-spelaren att han var petad i Bajen.

– Bara roligt att de tar sig tid och börjar sjunga, jag gillar det, säger Strand som buades ut kraftigt mot Djurgården för en månad sedan.

Han hade dock inte väntat sig att AIK-supportrarna skulle rikta en ramsa mot honom under måndagskvällen.

– Nej, det var ingenting jag hade väntat mig att de skulle ta sin tid för det. Men det är väl någon i klacken som börjar och de andra hänger på. Det är väl skitkul, säger Strand med ett leende.

”Han gav bara ett tips, men det var ett bra tips”

På tal om Hammarbykopplingen fick Strand tips av forne lagkompisen och parhästen Fredrik Hammar inför AIK-matchen. Anledningen? Snart 33 år gammal skulle Strand för första gången spela central mittfältare.

– Det har blivit några träningar där i veckan och sedan har jag snackat med Hammar om råd, men jag kan inte nämna det för då blir jag lika bra som honom, säger Strand och skrattar kring Hammar som numera huserar i belgiska Mechelen.

Något tips kan du väl säga?

– Han gav bara ett tips, men jag kan inte dela med mig av det. Det är dyrbart.

Dålig tipsare med bara ett tips?

– Men det var ett bra tips. Jag kan tyvärr inte dela med mig av det tipset, avslutar Strand som genom hela karriären annars huserat som ytterback.