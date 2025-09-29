Djurgårdens galna drömstart – gör tre mål på 20 minuter

Djurgårdens IF möter IK Sirius på 3Arena – och blixtrade till från start.

Detta då August Priske gjorde mål redan i den femte minuten.

En kvart senare hade dansken gjort ett till mål, och Mikael Anderson sitt första i Dif-tröjan.

Foto: Bildbyrån

Efter 24 allsvenska omgångar hade Djurgårdens IF spelat in 38 poäng och befann sig på en sjundeplats i serien.

IK Sirius hade i sin tur spelat in 26 poäng och var, inför matchen, fyra poäng från kvalplatsen.

På 3Arena skulle hemmalaget sätta av i en rejäl fart. Detta då August Priske, redan efter fem minuter, hittade rätt med pannan och spräckte målnollan i matchen.

Fem minuter senare var det dags igen, men denna gång från Mikael Anderson. Islänningen slog till med ett fint avslut med sin vänsterfot som innebar 2-0 i matchen, och Andersons första allsvenska mål.

Med 19 minuter på klockan skulle Priske göra sitt andra för kvällen efter en rejäl tabbe från Celic och förkunna en rejäl drömstart för Blåränderna. Resten av matchen kan du följa live med FotbollDirekt!