Djurgårdsstjärnans tunga skoltid: ”Rektorn ville sparka ut mig”

Adam Ståhl är en av allsvenskans högst rankade ytterbackar och är bofast i det finska landslaget.

Tur var det kanske att han blev fotbollsspelare.

Boråsaren berättar här för FotbollDirekt hur han var nära att bli relegerad från sin gymnasieskola.

– Rektorn ville sparka ut mig så jag undvek skolan i två månader för att han inte skulle göra det, säger 30-åringen.

Foto: Bildbyrån

Han kom till Djurgården förra sommaren för att ersätta korsbandsskadade Piotr Johansson. Sedan dess har Adam Ståhl varit en av allsvenskans bästa ytterbackar och blivit bofast i finska landslaget.

✔️ Läs också: Djurgårdsstjärnan om landslaget: ”Ångrar mig inte”!

Ståhls fotbollsliv pikar just nu – och ska man tro honom själv var det tur att han blev fotbollsspelare. I skolan uträttade han nämligen inte mycket.

– Jag gick knappt i skolan, jag var ingen höjdare där, säger Ståhl till FotbollDirekt och skrattar.

– Eller alltså jag gick ju i skolan, men jag var inte den bästa… Min mentalitet under sista skolåren var att jag skulle spela i Barcelona, så gymnasiet gick käpprätt åt helvete.

”Bad henne att inte visa för farsan så att jag skulle få stryk…”

Ståhl berättar att det gick så långt på idrottsgymnasiet i Borås att han var nära att bli relegerad.

– Rektorn ville sparka ut mig. Jag klarade inte poängen för att kunna ta studenten och det är dålig statistik för skolan, så därför ville han sparka ut mig, säger Ståhl och berättar vidare:

Ståhl. Foto: Bildbyrån

– Så jag undvek skolan i två månader för att han inte skulle göra det… jag gled in på skolan sista dagen igen och ställde mig på studentflaket.

Så du var med på studenten men hade inga papper?

– Jo, alltså jag fick ett kuvert men det var inget jag var stolt över… Jag gav det till morsan och bad henne att inte visa det för farsan så att jag skulle få stryk.

Men du visade ändå dina betyg?

– Ja, jag visade morsan. Jag är en ärlig man.