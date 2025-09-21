Efter bojkotten – Blåvitt meddelar: ”Maskering är förbjudet”

IFK Göteborg har omhändertagit en overheadflagga från sina egna supportrar.

Nu förklarar Blåvitt varför.

”Det misstänktes att den skulle användas för att dölja maskering”, skriver klubben i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det blev en ovanlig inramning på Gamla Ullevi när delar av IFK Göteborgs aktiva supportrar valde att bojkotta matchen mot Brommapojkarna.

Anledningen var att en overhead-flagga stoppades vid insläppet, något som Ultras Göteborg menade inte gjordes av polisen utan föreningen själv.

Anledningen är att en planerad protest stoppades vid insläppet. Enligt Ultras Göteborg var det inte polisen utan föreningen själv som satte stopp för att en målad flagga skulle tas in.



”Under dagens match var det tänkt att genomföra en protest mot senaste veckans poliscirkus. När vi väl kommer till insläppet går allt bra till en början, men när en målad overhead flagga skall med in så tar det stopp. Givetvis är den första tanken att det i vanlig ordning är polisen som jävlas, men att vi snart kan komma in precis som vanligt”, skriver Ultras Göteborg på Instagram och fortsätter:

”Ståendes i insläppet nås vi av att det är arrangören, IFK Göteborg som sätter stopp för att ta in det på arenan. Det är inte acceptabelt att den förening vi följer året om agerar på detta sättet gentemot sina aktiva supportrar. Vårt budskapläktarmaterial är ingenting som IFK Göteborg skall lägga sig i och det är något vi inte tänker kompromissa med. Aldrig tidigare har vår föreningen nekat vårt läktarmaterial in på läktarn. IFKs säkerhetschef väljer som anledning till beslutet spekulera i vad materialet skulle kunna användas till. Utan några grunder eller belägg”.

Nu har IFK Göteborg, som förening, gått ut med ett eget uttalande. I detta skriver ”Blåvitt”:

”Inför matchen nekades en grupp att ta in en så kallad overheadflagga då det misstänktes att den skulle användas för att dölja maskering. Maskering är förbjudet på de svenska elitfotbollsarenorna. Detta ingår i tillståndsvillkoret från polisen. Inget tifo har föranmälts till IFK Göteborgs SLO eller annan tjänsteperson i IFK Göteborg, vilket annars är mångårig praxis mellan föreningen och Tifogruppen. Sedan tidigare söker IFK Göteborg dialog med de organiserade supportergrupperna”, skriver de i uttalandet.



