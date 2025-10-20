Efter degraderingen: ”Inte som en blixt från klar himmel”

IFK Värnamo har åkt ur allsvenskan.

Trots det återstår tre matcher att spela – som bör ha ett stort värde för spelarna.

– Vi har 17 avtal som löper över nästa år och de spelarna tror jag kommer vilja visa upp en väldigt god sida, säger sportchef Jörgen Petersson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter söndagens poängtapp mot Brommapojkarna står det helt klart att IFK Värnamo – efter fyra år i svensk fotbolls finrum – degraderas från allsvenskan.

Säsongen har varit en tuff sådan för Smålandsklubben som har tagit 16 poäng på 27 matcher och tog sin första av tre segrar (så här långt) i juli. Med vetskapen om att resan i allsvenskan är slut för den här gången summerar klubbens sportchef, Jörgen Petersson, sina känslor med följande ord:

– Ja, så är det. Jag tror att vi har legat i samma position i allsvenskan sedan omgång två. Så det är klart att man inte kan säga att det är en överraskning. Det hade nog varit än värre känsla om man hade halkat ner efter att ha legat över strecket under längre tid, men det har vi aldrig gjort. På så vis kommer det inte som en blixt från klar himmel att det här händer till slut. Det är värt att konstatera att en väldigt, väldigt svag start på året har påverkat oss väldigt mycket. Sedan har vi inte varit tillräckligt bra efter det heller… Så jag tar tillbaka det, säger Jörgen Petersson till FotbollDirekt.