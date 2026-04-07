Efter duellen med Yohanna: ”Jag har mött bättre spelare”

Rami Kaib hade en tuff dag på jobbet när han ställdes mot AIK:s Zadok Yohanna.

Trots det menar han att han har ställts mot tuffare motståndare tidigare i sin karriär.

– Jag mötte Antony när han spelade i Ajax – då hade jag det mycket tuffare, berättar ytterbacken för Expressen.

I söndags premiärspelade AIK mot Halmstads BK på Strawberry arena – där Zadok Yohanna blev spelaren på allas läppar.

Den 18-årige yttern från Nigeria stod för en praktfull insats och gjorde Rami Kaibs dag på jobbet tuff. Redan i den 16:e minuten drog han på sig ett gult kort och duellerna med Yohanna slutade allt som oftast med att AIK-spelaren tog sig förbi honom.

Ett par dagar efter premiären, som Yohanna avgjorde med sju ordinarie minuter kvar att spela, förstår Kaib varför han blev uppringd.

– Det var en tuff match, det kunde nog alla se. Det blev mycket en mot en-situationer mot Yohanna som gjorde en väldigt bra match, säger han till Expressen.

Däremot menar han att AIK-talangen inte är den svåraste motståndare han har ställts mot.

– Grejen är… jag har mött bättre spelare om jag ska vara ärlig, men han är en jävligt duktig spelare. När jag mötte Antony när han spelade i Ajax – då hade jag det mycket tuffare kan jag säga, säger han och skrattar.

Att ”Gnagets” anfallsspel skulle kretsa mycket kring Yohanna kom dock inte som en chock för 28-åringen.

– Om det var någon som skulle avgöra matchen så var det Yohanna eller Bersant Celina. Det hade vi pratat om, att mycket av AIK:s spel kretsar kring dem. Och det var ju så det blev, avslutar han.

