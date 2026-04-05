Yohanna frälste AIK inför 39 000 åskådare

SOLNA. Totalfotboll och en 1-0-ledning i underkant.

Men i andra halvlek tappade AIK både spelet och sin ledning.

Men Zadok Yohanna fick till slut sista ordet och frälste de 39 085 på plats med ett avgörande 2-1-mål i 83:e minuten.

José Riveiro visade i första halvlek att tvivlarna kring spanjoren som ny AIK-tränare haft fel.

Första 45 minuterna kan ha varit den bästa premiärinsats som Gnaget svarat för på år och dar – detta med tanke på vilken tradition de svartgula har kring just underhållningsvärdet i premiärmatcher.

AIK kunde vid bättre utdelning ha lämnat för pausvila med en 5-0-ledning. Två ramträffar från Zadok Yohanna och en i virket från Taha Ayari – och utöver det ytterligare hundraprocentiga chanser.

Ledningsmålet i 21:a minuten kom på retur efter en Yohanna-nick i stolpen som allsvenska debutanten Ibrahim Cissé vräkte in i nät.

Väl i andra halvlek tappade dock AIK momentum mot det HBK som var så utspelade i första halvlek. Finska inhopparen Otso Liimatta kvitterade via AIK-ben efter dryga timmen spelad och matchen såg ut att sluta kryss.

Men så i 83:e minuten klev han fram, nigerianen som alla i svartgula leden pratar om: Zadok Yohanna.

18-åriga underbarnet vek in från höger, lurade skjortan av HBK-försvaret och dundrade in 2-2.

Men Yohanna blev inte enda AIK-hjälten den här eftermiddagen inför 39 085 åskådare. För precis före ordinarie tids slut fick ex-gnagaren Omar Faraj öppet mål från nära håll, men Kristoffer Nordfeldt som vaktade Sveriges mål i VM-playoffet slängde sig som en panter och räddade.

AIK vann med 2-1 och fick därmed bästa möjliga start på allsvenskan med Riveiro vid rodret.